Tesla bị điều tra vì trì hoãn báo cáo tai nạn

MỹCơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) điều tra sự chậm trễ trong việc báo cáo tai nạn của Tesla liên quan hệ thống hỗ trợ lái.

NHTSA vừa thông báo mở cuộc điều tra về việc Tesla trì hoãn báo cáo các vụ tai nạn liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến hoặc xe tự lái. Cơ quan này phát hiện nhiều báo cáo tai nạn từ Tesla gửi đi sau nhiều tháng xảy ra sự cố.

Theo quy định, báo cáo phải được nộp trong vòng 1-5 ngày sau khi công ty nhận được thông báo về vụ tai nạn.

NHTSA cho biết đang thực hiện các cuộc kiểm toán để đánh giá nguyên nhân của các chậm trễ, phạm vi của chúng và biện pháp khắc phục mà Tesla đã phát triển để giải quyết vấn đề này. Trước đó, khi các báo cáo được nộp, Tesla gửi theo hai cách: nhiều báo cáo cùng lúc hoặc từng đợt riêng lẻ.

Trong quá trình trao đổi, Tesla cho biết nguyên nhân do vấn đề thu thập dữ liệu, và theo hãng, vấn đề này đã được khắc phục.

Điều tra mới nhất đối với Tesla liên quan hệ thống hỗ trợ lái. Ảnh: Car and Driver

NHTSA cũng đang xem xét liệu có bất kỳ báo cáo nào về các sự cố trước đó còn tồn đọng hay không và các báo cáo đã được nộp có bao gồm tất cả dữ liệu bắt buộc và có sẵn hay không.

Kể từ tháng 10/2024, NHTSA đã điều tra các vụ va chạm xe tự lái hoàn toàn (FSD) của Tesla trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Cuộc điều tra bao gồm 2,4 triệu xe Tesla trang bị công nghệ FSD sau 4 vụ va chạm được báo cáo, bao gồm một vụ tai nạn chết người năm 2023.

Vào tháng 1, NHTSA đã mở một cuộc điều tra riêng biệt đối với 2,6 triệu xe Tesla về các báo cáo về các vụ tai nạn liên quan đến tính năng cho phép người dùng điều khiển xe từ xa.

NHTSA đang xem xét kỹ lưỡng việc triển khai robotaxi tự lái của Tesla tại Austin, Texas, được khởi động vào tháng 6 và cho biết trong một email gửi Tesla vào ngày 1/7 rằng họ vẫn đang xem xét việc triển khai này và muốn biết liệu nhân viên Tesla có thể điều khiển xe từ xa hay không.

Nhiều xe Tesla trang bị chế độ lái tự động (Autopilot), một hệ thống được thiết kế để hỗ trợ người lái trên những tuyến đường cao tốc hạn chế, và tính năng FSD được cho là có thể điều khiển xe trên cả đường trong thành phố và đường cao tốc. Cả hai tính năng này chỉ được sử dụng khi có người ngồi ở ghế lái, luôn tập trung và có thể điều khiển xe bất cứ lúc nào.

Đầu tháng 8, Tesla bị kết tội trong vụ tai nạn chết người năm 2019 với một chiếc Model S trang bị chế độ lái Autopilot, đâm vào một chiếc xe đang đỗ, khiến một người tử vong. Hãng bị buộc phải bồi thường thiệt hại 243 triệu USD. Tesla đã công bố kế hoạch kháng cáo.

Mỹ Anh (theo Reuters)