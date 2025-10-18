Terry: 'Thật ghê tởm sau những gì Abramovich phải chịu'

AnhCựu đội trưởng John Terry bảo vệ ông chủ cũ Roman Abramovich, người bị tước quyền sở hữu Chelsea năm 2022.

Abramovich mua Chelsea từ hè 2003, sau đó đầu tư hàng tỷ USD giúp đội bóng giành hai Champions League, hai Europa League và năm Ngoại hạng Anh. Nhưng khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hồi tháng 2/2022, ông bị cáo buộc có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dẫn đến bị tước quyền tại CLB Anh. Tháng 5/2022, Chính phủ Anh bán Chelsea cho liên danh Todd Boehly - Clearlake Capital. Số tiền thu về 3,4 tỷ USD được chuyển vào tài khoản ngân hàng để hỗ trợ nạn nhân tại Ukraine, nhưng đến nay chưa được giải ngân.

"Thật ghê tởm sau những gì mà Roman Abramovich phải chịu", cựu đội trưởng Chelsea, John Terry nói trong The Obi One ngày 17/10, chương trình truyền hình do một cựu cầu thủ Chelsea khác, John Obi Mikel dẫn dắt.

Terry (trái) nói chuyện trong chương trình The Obi One hôm 17/10. Ảnh: Daily Mail

Sau phát biểu của Terry, nhiều người xem bên dưới đồng loạt vỗ tay. Sau đó, cựu đội trưởng Chelsea kể thêm nghĩa cử đẹp của Abramovich trong đại dịch Covid-19, sự giúp đỡ dành cho các nạn nhân và hệ thống y tế Anh. "Ông ấy là một người rất đáng mến và yêu quý Chelsea. Thật may mắn khi ông ấy từ chối một CLB khác để đến với chúng tôi", Terry nói thêm về việc Abramovich suýt mua Tottenham trước khi chọn Chelsea.

Tiếp lời Terry, Obi Mikel khẳng định Abramovich là một con người tuyệt vời. Cựu tiền vệ cũng kể thêm vụ cha anh bị bắt cóc ở Nigeria vào năm 2011. Sau khi biết tin, Abramovich lập tức gọi điện, trấn an và tìm cách giải cứu.

"Ông ấy nói: 'Nghe này, nếu cậu cho phép, cho tôi 24 giờ, tôi sẽ đưa bố cậu về nhà'. Đúng kiểu gangster. Chelsea có được như ngày hôm nay là nhờ Roman. Chúng tôi đã giành rất nhiều danh hiệu và trở thành một trong những CLB lớn nhất thế giới", Obi Mikel nói.

Sau tiết lộ của Obi Mikel, người xem tiếp tục hưởng ứng bằng một tràng pháo tay.

Terry và Abramovich mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh 2017. Ảnh: CFC

Hơn ba năm qua, Abramovich gần như ở ẩn. Hồi tháng 6, trong cuốn sách mới ra mắt, tỷ phú Nga 58 tuổi lần đầu tiên lên tiếng về việc bị buộc rời khỏi Chelsea. Ông cho biết không còn quan tâm đến việc sở hữu hay lãnh đạo bất kỳ CLB nào. Trong tương lai, điều lớn nhất ông có thể làm với Chelsea là đến xem một trận đấu và nói lời tạm biệt đúng nghĩa.

Về cáo buộc, Abramovich nói: "Ngạn ngữ Nga có một câu 'Chó sủa nhưng đoàn người vẫn tiến', và câu nói đó đúng trong trường hợp này. Dù tôi có làm gì, người ta vẫn cứ cáo buộc tôi có một động cơ nào đó".

Thanh Quý (theo Daily Mail)