Terry đau lòng vì Chelsea mất 'thần đồng' 16 tuổi vào tay Liverpool

AnhCựu trung vệ đội trưởng John Terry so sánh Rio Ngumoha với Eden Hazard thời đỉnh ca, và tiếc nuối khi đội bóng cũ không níu giữ.

"Rio Ngumoha rất tự tin và cá tính", Terry, cựu đội trưởng giành Champions League, Europa League và năm Ngoại hạng Anh với Chelsea, nói trên tờ Sun (Anh). "Kể từ Joe Cole và Eden Hazard, Chelsea mới lại có một cầu thủ khiến người hâm mộ phấn khích như vậy. Nhưng thật không may, chúng tôi đã mất cậu ấy".

Ngumoha khi còn chơi cho đội trẻ Chelsea năm 2023. Ảnh: CFC

Terry là huyền thoại của Chelsea. Hồi tháng 7/2023, anh trở lại đội bóng làm HLV cho học viện. Tại đây, cựu trung vệ tuyển Anh tham gia huấn luyện đội U14 mà Ngumoha là một thành viên. "Chúng tôi có một đội U14 rất mạnh và cậu ấy là một phần quan trọng trong đó", cựu danh thủ này nhớ lại.

Ngumoha chào đời tại London, Anh vào ngày 29/8/2008. Giai đoạn 2016-2024, cậu bé tham gia học viện Chelsea. Nhưng đến tháng 7/2024, thần đồng tuổi teen gia nhập Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ngumoha ra mắt đội một Liverpool vào tháng 1/2025, khi thắng Accrington Stanley ở Cup FA. Sau khi tham gia chuyến du đấu hè vừa qua, tiền đạo cánh 16 tuổi tiếp tục thăng tiến. Trong trận gặp Newcastle ở Ngoại hạng Anh hôm 25/8, Ngumoha không chỉ ra mắt Ngoại hạng Anh, mà còn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90+10.

"Cậu ấy rất tham vọng và muốn được chơi cho đội một. Cậu ấy tin rằng có thể đạt được điều đó với Liverpool", Terry nói về việc học trò cũ chuyển sang Liverpool.

Ngumoha ăn mừng trong trận Liverpool thắng Newcastle 3-2 ở vòng hai giải Ngoại hạng Anh hôm 25/8. Ảnh: PA

Lãnh đạo Chelsea hiện rất tức giận về việc mất "viên ngọc thô" vào tay đối thủ. Theo truyền thông Anh, đội chủ sân Stamford Bridge thậm chí đang tìm cách cấm các tuyển trạch viên Liverpool tiếp cận các trận đấu của đội trẻ.

Liverpool không mất phí chuyển nhượng để chiêu mộ. Tuy nhiên, do Ngumoha rời đi theo dạng tự do trước 24 tuổi, Chelsea sẽ được bồi thường phí đào tạo. Tòa án sẽ phán quyết về con số này. Tờ Daily Mail cho biết Liverpool có thể chỉ phải trả sáu con số, nhưng Daily Express dự đoán đến 3 triệu USD. Nhưng với những gì vừa thể hiện và tiềm năng lớn, giá trị của Ngumoha vượt xa khoản tiền mà CLB cũ sẽ nhận được.

Hazard từng là tiền đạo cánh trái chủ lực của Chelsea. Ngôi sao người Bỉ chơi tại sân Stamford Bridge từ năm 2012 đến 2019, ghi 110 bàn trong 352 trận, giành hai Ngoại hạng Anh và hai Cup FA. Hè 2019, sau khi gia nhập Real với giá 110 triệu USD, Hazard bắt đầu trượt dốc do chấn thương và tăng cân. Anh chỉ chơi 76 trận, ghi bảy bàn cho Real và giải nghệ vào năm 2023, khi mới 32 tuổi.

Thanh Quý (theo Sun)