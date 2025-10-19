Tensor hợp tác VinFast sản xuất xe tự lái cho cá nhân

Mẫu xe điện Robocar tự hành cấp độ 4 của Tensor hợp tác với VinFast phát triển, được công bố tại triển lãm Gitex Global 2025.

Sự kiện diễn ra vào 13-17/10 ở Dubai, UAE. Các xe trưng bày là mẫu đầu tiên dành cho người tiêu dùng cá nhân thay vì mô hình taxi tự động. Ở cấp độ 4, xe có thể mang lại trải nghiệm mượt mà cho hành khách mà không cần đến người lái, chỉ dùng trong một số khu vực nhất định.

Mẫu xe Robocar do Tensor hợp tác VinFast phát triển, ra mắt tại Dubai. Ảnh: Tensor

Theo Tensor, xe có thể tự vận hành hoàn toàn không cần người lái trong một số khu vực và điều kiện nhất định, với 100 cảm biến, có thể học từ người lái. Xe có tính năng tự bảo trì, đảm bảo quyền riêng tư bằng cách cho phép xử trí dữ liệu trực tiếp trong xe thay vì qua đám mây. Đơn vị còn tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn, hỗ trợ người dùng điều khiển.

Hiện, các chi tiết kỹ thuật về Robocar chưa được tiết lộ. Dây chuyền sản xuất robocar được đặt tại khu phức hợp VinFast ở Hải Phòng - nhà máy có tỷ lệ tự động hóa cao, quy trình sản xuất bền vững. Dự kiến, sản phẩm được bàn giao vào nửa cuối năm 2026.

Xe được tích hợp 100 cảm biến, có thể tự vận hành tại một số khu vực. Ảnh: Tensor

Truyền thông UAE nhận định đây là cột mốc đáng chú ý. Tạp chí Pan Time Arabia đánh giá sự kết hợp giữa công nghệ AI của Tensor và năng lực sản xuất quy mô lớn của VinFast, nêu bật sự hiện diện ngày càng lớn của VinFast trên toàn cầu, năng lực sản xuất của hãng. Tờ Daily Guardian cũng cho rằng việc VinFast tham gia vào dự án Robocar là "bước tiến mới trong hành trình của hãng".

Tensor Auto là công ty có trụ sở tại Mỹ, thành lập bởi một nhóm các nhà khoa học và kỹ sư AI từ năm 2016, tên thương hiệu là AutoX. Trước đó, hãng ra mắt đội xe robotaxi tại Trung Quốc, hoạt động trong đại dịch Covid-19. VinFast là công ty thành viên thuộc tập đoàn Vingroup, nổi tiếng với một số dòng ôtô điện dành cho khách hàng cá nhân.

