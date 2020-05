Tên trộm xin tăng án vì muốn học xong kỹ thuật may vá

Điều khiến vụ án ấn tượng trong mắt cộng đồng mạng không phải vì tình tiết gay cấn, mà chính là lời đề xuất khẩn thiết của thủ phạm.

Mấy ngày qua, sau khi điều tra vụ trộm tài sản trên ô tô ở thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, cảnh sát quyết định bắt giữ người đàn ông họ Từ sống tại địa phương. Tuy nhiên, khi bắt đầu thẩm vấn đối tượng, cảnh sát đã rất bất ngờ.

Người này hi vọng tòa án có thể cân nhắc lại bản án. Bởi vì trong lần phạm pháp trước đây, thời gian ngồi tù quá ngắn nên Từ không kịp học đầy đủ kỹ thuật may vá. Hắn khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng sẽ nghiêm khắc đưa ra hình phạt nặng nề để hắn có thể học trọn vẹn các kỹ thuật may vá trong lần ngồi tù này.

Theo truyền thông Trung Quốc, đối tượng họ Từ đã bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam vào năm ngoái vì tội trộm cắp. Vừa mãn hạn tù không lâu, hắn lại bị bắt vì trộm tài sản trên ô tô. Tổng cộng tên Từ đã thực hiện thành công 6 vụ trộm, đến lần thứ 7 thì hắn đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tuy nhiên, hắn cũng chia sẻ thật lòng, hắn cố ý phạm tội lần này là vì hắn không có kỹ năng hay hiểu biết nhiều nhưng vẫn cần phải có tiền để sống qua ngày. Tên Từ cũng nhấn mạnh, đây là lần cuối cùng hắn bị bắt vì tội trộm cắp, sau lần đi tù này, nếu học được kỹ thuật may vá thành công, khi ra tù hắn sẽ tìm một công việc ổn định hơn.

Hiện tại, vụ trộm vẫn đang trong quá trình xét xử, chưa bị kết án. Nhưng khi nghe đến lời khẩn cầu của tên trộm này, ai ai cũng đều cảm thấy rất hài hước.

Nancy (st)