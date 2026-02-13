Vụ trộm ở Thổ Nhĩ Kỳ trở thành chuyện gây cười khi tên trộm lấy 150g vàng trong tiệm nhưng không có ôtô chờ sẵn để tẩu thoát như phim, mà chỉ có một con lừa.

Camera an ninh tại cửa hàng trang sức ở Kayseri, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi lại toàn bộ vụ đột nhập táo bạo này vào đêm 8/2. Video cho thấy một chiếc xe nâng đang cạy mở cửa cuốn của tiệm.

Sau khi vào bên trong, tên trộm đã xô đổ một chiếc tủ trưng bày trang sức và sau đó vơ vét hết số vàng rơi trên sàn. Nhưng tên cướp không có tài xế chờ sẵn trong một chiếc xe sang trọng để tẩu thoát. Thay vào đó, hắn bỏ trốn trên lưng một con lừa. Số đồ bị đánh cắp, gồm 150g đồ trang sức bằng vàng, sau đó được tìm thấy chôn dưới đất.

Tên trộm vàng cưỡi lừa trốn khỏi hiện trường

Nghi phạm sau đó đã được xác định là thanh niên 26 tuổi người địa phương, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Video cho thấy cảnh sát đang đào bới số trang sức từ nơi cất giấu.

Được giấu trong một túi rác màu đen, những món đồ bị đánh cắp bao gồm nhẫn, dây chuyền và vòng tay được chế tác tinh xảo bằng vàng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Hải Thư (Theo The Sun)