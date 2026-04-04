Tên trộm ngủ quên ở nhà gia chủ

AnhTên trộm ngủ gật giữa chừng khi đang đột nhập một căn nhà và bị cảnh sát bắt lúc nằm co quắp trong phòng ngủ của trẻ em.

Theo báo cáo, người đàn ông 24 tuổi đã ngủ gật giữa chừng vụ đột nhập và được cảnh sát tìm thấy đang nằm cuộn tròn trên giường trải sàn bên cạnh một chiếc nôi tại căn nhà ở Newark, Nottinghamshire.

Cảnh sát được gọi đến hiện trường vào rạng sáng 1/4 sau khi nhận báo cáo về một vụ trộm. Tại hiện trường, một cửa sổ đã bị đập vỡ, một gã đang ngủ. Sau khi đánh thức và xác định không phải là chủ nhà, cảnh sát đã bắt anh ta vì nghi ngờ đột nhập trái phép.

Hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy nghi phạm mặc áo phông xanh và quần jeans, đeo dây chuyền vàng, có vẻ choáng váng và buồn ngủ khi bị còng tay.

Hải Thư (Theo Telegraph)