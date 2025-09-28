AnhSpencer Duarte được đặt biệt danh 'Lọ Lem' sau khi bị tuột giày trong lúc tháo chạy, từ đây lộ danh tính qua giám định ADN.

Ngày 25/9, Cảnh sát thành phố London cho biết Spencer Duarte, 29 tuổi, đã bị kết án 15 tháng tù về tội trộm cắp. Anh ta nhận tội trước Tòa đại hình Inner London vào tháng 6.

Trước đó, khoảng 12h ngày 7/8/2024, Spencer bị nhiều người dân truy đuổi do giật một chiếc điện thoại di động tại Ludgate Hill, trung tâm London.

Dữ liệu video giám sát cho thấy một người đi bộ dũng cảm lao đến vật Spencer ngã khỏi xe đạp trong lúc bỏ trốn. Anh ta nhanh chóng đứng dậy cố gắng phóng đi tiếp nhưng lại bị kéo khỏi xe lần thứ hai, buộc phải bỏ xe chạy. Vài người qua đường hợp sức truy đuổi, ngăn chặn Spencer nhưng anh ta vẫn thoát thân được.

Tên trộm 'Lọ Lem' bị tóm vì rớt giày ở hiện trường Spencer Duarte bị người dân truy bắt trên phố, ngày 7/8/2024. Video: The Sun

Dẫu vậy, tên trộm bị rơi một chiếc giày, cùng một chiếc ba lô chứa một gói khẩu trang dùng một lần và hai cuộn giấy bạc bọc thực phẩm. Sau đó anh ta được nhìn thấy vứt bỏ mũ bảo hiểm xe đạp và chiếc giày còn lại.

Giấy bạc thường được kẻ trộm điện thoại sử dụng để bọc điện thoại ăn cắp, như một chiếc túi chặn tín hiệu điện thoại giúp tránh bị theo dõi và phát hiện. Spencer thừa nhận chuẩn bị những đồ vật này với mục đích trộm cắp.

Andrew Walker, chuyên gia pháp y tại Sở Cảnh sát thành phố London, cho biết: "Chúng tôi đã thu thập đủ lượng ADN từ chiếc giày ở hiện trường để lập hồ sơ nghi phạm, tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu ADN quốc gia. Kết quả đối chiếu cho thấy trùng khớp với một người đàn ông có hồ sơ đã được tải lên trước đó. Chiếc giày vừa vặn với "Lọ Lem của chúng ta" và đã có thể đưa anh ta ra trước tòa".

Spencer bị cảnh sát của Sở Cảnh sát Thủ đô phát hiện và chặn lại vào ngày 9/9/2024, đưa về đồn để thẩm vấn.

Spencer Duarte (áo vàng) bị rớt giày khi chạy trốn. Ảnh: The Sun

Theo hồ sơ, Spencer bị kết án bốn năm tù vào năm 2018 sau khi cướp sáu chiếc điện thoại di động chỉ trong một giờ từ những người đi bộ. Anh ta từng cố chạy trốn khi bị bắt bằng cách giả vờ đau thận để được đưa đến bệnh viện.

Spencer cũng là thành viên của băng nhóm đã cướp 14 chiếc túi xách trị giá 50.000 bảng Anh từ cửa hàng Louis Vuitton trên phố Sloane, Chelsea vào năm 2015.

Jake Dean, Cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát thành phố London, cho biết: "Đừng đến London và nghĩ rằng bạn có thể ăn trộm của người dân hoặc du khách mà không phải chịu phạt. Các cuộc tuần tra, điều tra và hệ thống camera giám sát toàn diện sẽ khiến bạn bị bắt và đưa ra xét xử".

Theo ông Dean, hành vi cướp điện thoại có tác động đáng kể đến nạn nhân, ưu tiên hàng đầu của họ là giảm số lượng điện thoại bị đánh cắp và không ngừng truy bắt tội phạm.

Tuệ Anh (theo The Sun)