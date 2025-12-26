Tên trộm lái xe 'nhổ' cây ATM, phá tung cửa hàng tiện lợi

MỹHai kẻ bịt mặt mất nhiều công sức buộc cây ATM vào sau chiếc SUV, giật ra khỏi cửa hàng rồi kéo đi, nhưng cuối cùng vẫn trắng tay.

Dữ liệu camera an ninh cho thấy chiếc SUV lao thẳng vào bãi đậu xe của cửa hàng 7-Eleven ở thành phố Fort Worth, bang Texas vào khoảng 3h45 ngày 24/12. Hai người đàn ông bịt mặt mặc đồ đen nhảy ra khỏi xe.

Một kẻ dùng vật kim loại đập vỡ cửa kính của cửa hàng tiện lợi, khiến khách hàng bên trong hoảng sợ bỏ chạy. Hắn lao xuyên qua lối đi giữa các kệ hàng về phía cây ATM trong góc, tháo vỏ rồi buộc dây cáp kim loại vào két sắt bên trong máy ATM nối với chiếc SUV đậu bên ngoài.

Một kẻ lái xe SUV nhấn ga, kéo bay cây ATM, hất tung các kệ hàng và cửa kính cản đường. Sau đó, tài xế cố gắng tẩu thoát cùng két sắt bị kéo lê phía sau. Chiếc két nặng nề đâm vào xe khác đang đậu cạnh cột bơm xăng, rồi bị kéo đi vun vút trên đường phố ở White Settlement, vùng ngoại ô Fort Worth.

2 tên trộm lái xe 'nhổ' cây ATM, phá tung cửa hàng Camera an ninh bên trong và trước cửa hàng ghi lại toàn cảnh vụ trộm. Video: Fort Worth Police

Cửa hàng 7-Eleven bị thiệt hại nghiêm trọng, các kệ hàng ngổn ngang và đồ ăn vặt vương vãi khắp sàn.

Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy cây ATM trong con mương cạn, thu hồi được két sắt cùng toàn bộ tiền bên trong. Khi các nghi phạm chạy trốn, trụ ATM đã bị tuột khỏi dây cáp, rơi lại dọc đường.

Nhà chức trách sử dụng công nghệ camera, thiết bị đọc biển số xe để truy dấu phương tiện và tìm thấy chiếc SUV bị bỏ lại cách cửa hàng chưa đầy 2 km. Chiếc xe là tang vật bị đánh cắp ở Dallas.

Cảnh sát tin rằng các nghi phạm có thể đã chạy bộ hoặc lên một chiếc xe khác để bỏ trốn.

Cửa hàng 7-Eleven bị thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: White Settlement PD

Sở Cảnh sát White Settlement đánh giá vào thời điểm cuối năm, tội phạm thường rất táo tợn, liều lĩnh và nguy hiểm hơn.

Vụ trộm bất thành vẫn đang được điều tra, chưa nghi phạm nào bị bắt.

Tuệ Anh (theo Nypost, CBS)