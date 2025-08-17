Tên trộm khét tiếng nước Anh tiết lộ mánh khóe sau khi hoàn lương

Mỗi đêm trước khi hành động, Cullan Mais sẽ mở ứng dụng Google Maps trên điện thoại đánh dấu một tuyến đường qua vài thị trấn và kết thúc hành trình tại thành phố Cardiff.

Sáng hôm sau, Cullan gọi tài xế và bắt đầu chuyến đi trộm theo lộ trình chuẩn bị sẵn, vơ vét số hàng hóa trị giá tới 3.000 bảng Anh, từ thực phẩm đến kính râm và thậm chí cả nến thơm.

Cullan, 34 tuổi, chuyên ăn cắp hàng hóa trong các cửa hàng, siêu thị và là một trong những tên trộm gây án nhiều nhất ở Vương quốc Anh. Nay đã hoàn lương, Cullan chia sẻ các mánh khóe phạm tội và động lực vượt lên "cơn nghiện trộm cắp" nhằm giúp đỡ những người giống mình.

Nói về cách thức gây án, Cullan cho biết: "Tôi sẽ không rời khỏi một cửa hàng nào mà không mua gì, đôi khi tôi còn vào đó hai hoặc ba lần". Mục tiêu hàng đầu của anh ta là siêu thị Co-op, cửa hàng kính mắt Specsavers và các trung tâm cây cảnh.

Mặc áo khoác dài, Cullan có thể nhét hơn chục chai rượu vào trong quần áo trước khi đi đến quầy thu ngân mua một gói kẹo cao su để tránh bị phát hiện. Theo Cullan, cách này hiệu quả.

"Tôi có lối sống xa hoa vì bất cứ thứ gì tôi cần, dù là thức ăn, quần áo, rượu hay thứ gì đó cho vợ, tôi đều lấy trộm", Cullan nói.

Trong hơn 10 năm, Cullan ước tính đã đánh cắp số hàng hóa trị giá hơn 3 triệu bảng từ các cửa hàng, hầu hết được bán cho một mạng lưới "người mua" để lấy tiền mặt mua heroin. Anh ta hiếm khi bị bắt.

Ở tuổi 28, Cullan đã bị kết án tù 10 lần, sáu lần vì tội trộm cắp. Anh ta thừa nhận: "Tôi trộm nhiều cửa hàng mỗi ngày, nên việc bị bắt hai năm một lần vẫn khá tốt. Ngay cả khi có 2.000 bảng Anh trong túi, tôi vẫn sẽ đi ăn trộm vào ngày hôm sau. Nó đã trở thành một cơn nghiện".

Cullan Mais thường mặc áo khoác để tiện giấu đồ ăn cắp từ các cửa hàng. Ảnh: Independent

Năm 2020, Cullan phải vào bệnh viện cấp cứu vì nhiễm trùng huyết và viêm phổi. "Tôi đã ở tận đáy vực thẳm và biết rằng mình phải thay đổi", Cullan nói.

Cullan được hỗ trợ phục hồi chức năng để thoát khỏi cơn nghiện heroin và nghiện trộm cắp. Hiện tại, Cullan điều hành một chương trình podcast với hy vọng giúp đỡ những người khác đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn phạm tội này.

Tại Anh và xứ Wales, số vụ trộm cắp hàng hóa được cảnh sát ghi nhận tăng lên mức cao kỷ lục mới vào năm 2024-2025, tăng 20% so với năm 2023-2024. Những người bán hàng đang phải vật lộn với làn sóng tội phạm trộm cắp.

Hồi tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper công bố một chiến dịch truy quét mới nhằm trấn áp tội phạm, bao gồm tuần tra tích cực hơn và thực thi pháp luật mạnh mẽ hơn để khôi phục niềm tin vào lực lượng cảnh sát.

Cullan cho rằng sự gia tăng tội phạm là do khủng hoảng chi phí sinh hoạt và sự bất lực trong việc xử lý tội phạm. Anh đề xuất nên có một chương trình phục hồi chức năng cụ thể cho những kẻ trộm hàng hóa. "Tôi nghĩ cần có thêm nhiều người được hỗ trợ trong cộng đồng, một số người không nên phải ngồi tù vì nhà tù không hiệu quả. Họ ra tù rồi lại tái phạm", Cullan bày tỏ.

Sau khi hoàn lương, Cullan Mais xây dựng chương trình podcast để giúp đỡ những người giống mình trước đây. Ảnh: Independent

Lực lượng cảnh sát đang áp dụng phương pháp sáng tạo để giải quyết nạn trộm cắp hàng hóa, trong đó có việc thành lập đội chuyên xử lý các vụ trộm cắp do nghiện ma túy gây ra. Các biện pháp bao gồm đưa người phạm tội vào các trung tâm cai nghiện nội trú và các cộng đồng phục hồi chức năng chất lượng cao.

Nói về công việc hiện tại, Cullan cho biết: "Tôi nhận trách nhiệm về những gì mình đã làm, giáo dục mọi người, giúp các chủ cửa hàng ngăn chặn tổn thất và giúp đỡ những người đang mắc kẹt trong vòng lặp phạm tội như tôi trước đây, mang đến cho họ hy vọng rằng có thể thay đổi".

Tuệ Anh (theo Independent)