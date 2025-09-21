Tên trộm dùng chân 'thó' túi của du khách

Tây Ban NhaTên trộm đi qua bàn ăn của một cặp du khách, dùng chân khều túi xách ra xa rồi cúi xuống nhặt như đồ của mình, ung dung bỏ đi.

Camera an ninh ghi lại sự việc xảy ra hôm 17/9 tại quảng trường Sant Josep Oriol ở Barcelona. Tên trộm trà trộn vào một nhóm khách du lịch rồi đi đến một bàn ngoài trời nơi có ba người đang trò chuyện.

Anh ta dùng chân trái kéo rê chiếc túi đang để ở cạnh chân ghế của một người. Khi vật đã được rê đi xa chủ nhân vài bước chân, anh ta đứng im chờ xem chủ nhân hay ai khác có phát hiện ra không.

Vài giây sau, anh ta cúi xuống nhặt túi, đặt vào một chiếc túi lớn hơn mang theo sẵn và bỏ đi.

Tên trộm táo tợn dùng chân 'thó' túi của khách du lịch ngay chốn đông người

Clip ghi lại vụ trộm dường như cho thấy tên trộm thành thạo thủ đoạn này, bình tĩnh khi thực hiện.

Nguồn tin cảnh sát hôm nay cho biết, việc kẻ gian cải trang thành khách du lịch để tránh bị phát hiện là thủ đoạn phổ biến. Nhà chức trách đang điều tra song chưa có thông tin mới, dù mặt tên trộm nhìn khá rõ.

Địa điểm xảy ra sự việc là quảng trường nhỏ dành cho người đi bộ nằm cạnh Vương cung thánh đường Santa Maria del Pi, một nhà thờ Gothic thế kỷ 15, nơi rất thu hút khách du lịch.

Barcelona nổi tiếng về nạn móc túi và cướp giật ở châu Âu. Vài năm trước, thành phố này bị nạn móc túi hoành hành đến mức cảnh sát địa phương phải phát "bộ dụng cụ cứu hộ", gồm quần áo và vé tàu điện ngầm, cho những du khách bị mất đồ đạc trên bãi biển khi đang bơi.

Khách khi đến các điểm tham quan nổi tiếng ở Barcelona đang ngày càng áp dụng các biện pháp cực đoan để bảo vệ bản thân. Họ sẽ buộc túi xách vào chân khi ngồi trong nhà hàng và để toàn bộ đồ trang sức trong két an toàn của khách sạn.

Trong khi đó, người dân địa phương khuyến cáo du khách cất giữ đồ đạc có giá trị ở nơi khuất tầm nhìn, không nên đi tắt qua những con hẻm yên tĩnh - nơi lý tưởng để bọn trộm nhắm vào và tránh xa tàu điện ngầm vào giờ cao điểm khi hầu hết bọn móc túi đều hoạt động.

Hải Thư (Theo DailyMail)