Tên sát nhân hàng loạt bị cô hàng xóm vạch mặt

MỹChuỗi tội ác của Danny Rolling bắt đầu vào tháng 11/1989, sau khi hắn mất việc tại một nhà hàng ở Shreveport, Louisiana.

Cùng đêm thất nghiệp, hắn đột nhập vào ngôi nhà trong thị trấn và giết ba người gồm: William Grissom, 55 tuổi, con gái Julie, 24 tuổi và cháu trai Sean, 8 tuổi. Julie còn bị cưỡng hiếp.

Nạn nhân tiếp theo là người cha hắn, một cảnh sát. Ông Jame bị con bắn trong một cuộc cãi vã vào tháng 5/1990. Ông sống sót nhưng bị mất một tai và một mắt.

Sau đó, Rolling bỏ trốn khỏi thị trấn để đến Florida, dựng lều trong một khu rừng phía sau khuôn viên Đại học Florida.

Ngày 24/8/1990, hắn dùng tuốc nơ vít đột nhập nhà của Christina Powell, 17 tuổi và Sonja Larson, 18 tuổi. Cả hai cùng bị hắn sát hại.

Một thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi căn hộ sau án mạng đêm 24/8/1990. Ảnh: Imagn Content Services

Đêm hôm sau, Rolling đột nhập căn hộ của nữ sinh 18 tuổi Christa Hoyt với một con dao và tuốc nơ vít. Hắn nằm đợi chủ nhân căn hộ rồi đánh lén khi cô trở về.

Ngày 27/8, Rolling tiếp tục vào căn hộ của Manuel Taboada và Tracy Paules, đều 23 tuổi, sinh viên Đại học Florida. Nam sinh Manuel Taboada tỉnh dậy trong lúc Rolling đột nhập nên bị hắn sát hại trước. Sau đó, hắn cưỡng hiếp và đâm Tracy.

Khi số nạn nhân tăng lên, các phụ huynh hoảng sợ, nhiều người chuyển con cái ra khỏi thành phố.

Hai tuần sau các vụ tấn công, Rolling bị bắt vì cướp có vũ trang ở thị trấn Ocala lân cận. Nơi ẩn náu trong rừng của hắn bị khám xét. Cảnh sát tìm thấy một túi đựng tiền, tuốc nơ vít, dao và một khẩu súng.

Tiền, tuốc nơ vít, dao và súng được tìm thấy trong lều giữa rừng của Rolling. Ảnh: Alachua County Sheriff's Office

Vì không có vụ giết người nào của hắn liên quan đến súng, cảnh sát không liên kết được Rolling với các vụ án mạng nêu trên. Cảnh sát cũng tìm thấy một máy cassette, nhưng đã không bật cuộn băng bên trong.

Thay vào đó, họ tập trung vào một nghi phạm khác là Edward Humphrey, 18 tuổi, bị bắt vì hành hung bà. Humphrey có niềm đam mê với dao và có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Cindy Juracich, hàng xóm cũ của Rolling ở quê nhà Shreveport, đã đọc tin tức về các vụ giết người ở Florida. Cô tin rằng vụ án của gia đình Grissom có liên quan đến những vụ ở Florida và gọi cảnh sát đề nghị họ điều tra Rolling.

Cô nói đã gặp Rolling nhiều lần khi hắn chưa chuyển đi và luôn cảm thấy kẻ này có vấn đề. "Anh ta từng thú nhận thích đâm dao vào người khác", Cindy kể.

Sau đó, các điều tra viên nghe đoạn băng trong máy cassette của Rolling. Họ nghe thấy Rolling hát một ca khúc ớn lạnh với lời: Kỵ sĩ bí ẩn, tên bạn là gì? Bạn là một kẻ giết người, một kẻ lang bạt, mất trí. Hắn cũng xin lỗi gia đình vì đã đi "sai đường" và kể lể chi tiết cách giết một con nai.

Cảnh sát kiểm tra tuốc nơ vít của Rolling, thấy nó khớp với loại được sử dụng để phá khóa nhà các nạn nhân. Nhóm máu B của hắn cũng khớp với mẫu tinh dịch được tìm thấy tại hiện trường.

Don Maines, điều tra viên của Sở Thực thi Pháp luật Florida, đã đến Shreveport vì điểm tương đồng giữa những vụ giết người được thực hiện ở Gainesville và ở Shreveport, Louisiana. Hung thủ đều "tạo dáng" các thi thể, có vết băng dính trên cơ thể nạn nhân, và dùng giấm để lau rửa.

Maines cho biết họ đã xét nghiệm dịch cơ thể của hung thủ ở Shreveport và nhận thấy kẻ này cũng có nhóm máu B. Maines gọi sự trùng khớp về bằng chứng trong các vụ án ở hai thành phố là một bước tiến lớn để phá án.

Rolling bị đưa ra xét xử gần 4 năm sau các vụ giết người. Hắn nói bên trong con người mình có nhiều nhân cách thúc đẩy gây án. Tuy nhiên, tại tòa, các công tố viên bác bỏ tuyên bố về đa nhân cách của Rolling, cho biết hắn đã bắt chước Exorcist III, bộ phim xem không lâu trước khi gây án.

Năm 1994, Rolling bất ngờ nhận tội cưỡng hiếp và giết 5 sinh viên, Hắn lĩnh án tử hình, tuy nhiên không bị buộc tội giết người trong vụ án ở Shreveport.

Rolling chết bằng cách tiêm thuốc độc trong nhà tù bang Florida vào 2006.

Trước khi chết, hắn đưa thư cho một giáo sĩ, thú nhận đã giết William, Julie và Sean Grissom.

Danny Rolling được truyền thông gọi với tên "The Gainesville Ripper" (Đồ tể ở Gainesville). Tội ác của hắn gây chấn động nước Mỹ, trở thành đề tài cho nhiều tác phẩm văn học và phim ảnh.

Rolling là chủ đề chính trong cuốn sách Beyond Murder của John Philpin và John Donnelly. Tác giả Kevin Given thừa nhận ông đã dựa trên Rolling để xây dựng nhân vật kẻ giết người hàng loạt David Reynolds trong cuốn tiểu thuyết Foul Blood.

Biên kịch Kevin Williamson đã nảy ra ý tưởng cho bộ phim kinh dị đình đám Scream (1996) sau khi xem một bộ phim tài liệu về Rolling vào năm 1994. Rolling còn trở thành đề tài cho bộ phim The Gainesville Ripper (2007), Cold Blood (2010), Nightmare Next Door (2015), phim tài liệu The Real Story (2013), 20/20 (2021)...

