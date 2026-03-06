Tên lửa Kairos phóng từ cảng vũ trụ Kii của công ty Space One, tỉnh Wakayama, sáng ngày 5/3 nhưng kết thúc sớm chuyến bay chỉ sau khoảng hai phút.

"Tên lửa Kairos 3 phóng lúc 11h10 ngày 5/3/2026 (9h10 giờ Hà Nội), nhưng chúng tôi nhận thấy nhiệm vụ rất khó thành công và đã thực hiện các biện pháp chấm dứt chuyến bay", Space One thông báo trên X. Nhiệm vụ thất bại cũng làm tổn thất 5 vệ tinh mà tên lửa mang theo, vốn dự kiến triển khai ở độ cao 500 km khoảng 50 phút sau khi phóng.

Space One đang điều tra nguyên nhân sự cố và cam kết cung cấp thông tin chi tiết khi có. Công ty cho biết trong một cuộc họp báo rằng "không phát hiện bất thường lớn nào" bên trong Kairos 3 và tên lửa cũng không bị chệch khỏi đường bay chỉ định. "Vì vậy, có vẻ hợp lý khi cho rằng đã xảy ra sự cố nào đó với hệ thống ngắt chuyến bay", công ty thông báo, đề cập đến cơ chế an toàn của tên lửa cho phép tự động chấm dứt chuyến bay.

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Kairos. Chuyến bay đầu tiên của tên lửa này vào tháng 3/2024 kết thúc chỉ sau 5 giây, khi hệ thống chấm dứt chuyến bay phát hiện vận tốc và lực đẩy thấp hơn dự kiến. Vụ phóng thứ hai vào tháng 12/2024 khởi đầu thuận lợi và kéo dài hơn với thời gian bay khoảng ba phút, nhưng cũng kết thúc thất bại. Space One đã chấm dứt nhiệm vụ khi tên lửa ở độ cao khoảng 100 km do phát hiện các bất thường về hiệu suất, làm tổn thất 5 vệ tinh.

Tên lửa tư nhân Nhật Bản thất bại lần thứ ba liên tiếp Tên lửa Kairos 3 thất bại trong vụ phóng từ cảng vũ trụ Kii hôm 5/3. Video: YouTube/The Launch Pad

Space One thành lập năm 2018, hướng đến trở thành ông lớn trong mảng phóng vệ tinh cỡ nhỏ. Công ty đặt mục tiêu thực hiện 20 nhiệm vụ mỗi năm đến cuối thập kỷ này và 30 nhiệm vụ mỗi năm vào những năm 2030. Kairos là mẫu tên lửa đầu tiên của Space One, cao 18 m, gồm ba tầng nhiên liệu rắn và một tầng đẩy lỏng ở trên cùng, có khả năng chở hàng hóa nặng 150 kg lên quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời.

Năm ngoái, iSpace, một công ty tư nhân khác của Nhật Bản, thất bại trong nhiệm vụ xa xôi hơn. Công ty đặt mục tiêu trở thành công ty tư nhân thứ ba trên thế giới và đầu tiên ngoài Mỹ thực hiện thành công việc hạ cánh có kiểm soát xuống Mặt Trăng. Tuy nhiên, iSpace mất liên lạc với tàu đổ bộ Resilience khi tàu thực hiện giai đoạn hạ cánh cuối cùng xuống bề mặt thiên thể này và tuyên bố nhiệm vụ thất bại.

Thu Thảo (Theo AFP, Space)