Tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc thất bại

Trung Quốc lần đầu phóng thử Trường Chinh 12A, tên lửa tái sử dụng đầu tiên thuộc sở hữu nhà nước, nhưng không thể thu hồi tầng thứ nhất.

Trường Chinh 12A, do Viện Công nghệ Du hành vũ trụ Thượng Hải thuộc Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) thiết kế, cất cánh từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ở phía tây bắc Trung Quốc vào sáng 23/12. Theo Xinhua, tầng thứ hai của tên lửa lên tới quỹ đạo chỉ định nhưng việc thu hồi tầng đầu tiên để phục vụ mục đích tái sử dụng đã thất bại.

Trường Chinh 12A cao 62 m, có khả năng đưa 12 tấn hàng hóa lên quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO). Nó được phát triển từ tên lửa Trường Chinh 12, hiện được sử dụng để phóng các vệ tinh Internet. Trong khi Trường Chinh 12 chạy bằng dầu kerosene, phiên bản 12A được nâng cấp để hoạt động nhờ methane và oxy lỏng.

Tên lửa Trường Chinh 12A cất cánh ngày 23/12. Ảnh: CASC

Đây là lần thứ hai trong tháng Trung Quốc không thể thu hồi tầng tên lửa tái sử dụng. Trước đó, vào ngày 3/12, tên lửa hai tầng cao 66 m Zhuque-3 của công ty Trung Quốc LandSpace cũng lần đầu cất cánh từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền nhằm thử nghiệm khả năng tái sử dụng. Khoảng 8 phút sau khi cất cánh, tầng thứ nhất quay trở về, cố gắng đáp xuống vị trí cách Tửu Tuyền 390 km. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại khi tầng tên lửa bốc cháy và đâm xuống rìa bệ đáp.

CASC là tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc với hơn 100.000 nhân viên và là nhà cung cấp tên lửa chủ lực cho chương trình vũ trụ của nước này. Trong khi đó, Landspace là công ty hàng không vũ trụ tư nhân với chưa đến 2.000 nhân viên.

Theo Reuters, những năm qua, Trung Quốc đã phóng hàng chục tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo nhưng vẫn chưa thử nghiệm thành công tên lửa tái sử dụng, vốn đòi hỏi tầng đẩy lớn hơn bên dưới phải quay về và hạ cánh. Trong khi công ty hàng không vũ trụ Mỹ SpaceX đã làm chủ công nghệ này nhiều năm, các công ty tên lửa tư nhân và nhà nước Trung Quốc vẫn đang gấp rút thử nghiệm tên lửa tái sử dụng tự phát triển.

Khả năng tái sử dụng là yếu tố then chốt để giảm chi phí và tăng tần suất phóng tên lửa, giúp việc đưa vệ tinh vào không gian trở nên dễ dàng hơn. Tên lửa tái sử dụng Falcon 9 của SpaceX đã giúp công ty này xây dựng mạng lưới khổng lồ Starlink, hiện gồm khoảng 9.300 vệ tinh Internet đang hoạt động trên quỹ đạo. Reuters nhận định, dù Trung Quốc đã phóng hàng trăm vệ tinh lên LEO vài năm qua, mạng lưới vệ tinh của nước này sẽ không thể bắt kịp Starlink nếu không có phiên bản tên lửa tái sử dụng riêng.

