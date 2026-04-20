Tên lửa tái sử dụng Blue Origin đưa vệ tinh lên sai quỹ đạo

MỹTên lửa New Glenn của công ty Blue Origin phóng thành công trong lần đầu tái sử dụng tầng đẩy, nhưng lại đưa vệ tinh đến sai vị trí.

Tên lửa New Glenn của Blue Origin, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập, cất cánh trong nhiệm vụ thứ ba mang tên New Glenn 3 lúc 7h25 ngày 19/4 (18h25 cùng ngày giờ Hà Nội) từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral ở Florida. Vụ phóng ban đầu diễn ra theo đúng kế hoạch, đưa vệ tinh Internet BlueBird 7 của công ty AST SpaceMobile lên không gian.

Quá trình thu hồi tầng thứ nhất của tên lửa, mang tên "Never Tell Me The Odds", khi nó hạ cánh xuống tàu không người lái Jacklyn của Blue Origin ở Đại Tây Dương khoảng 6 phút sau đó cũng diễn ra suôn sẻ. Tầng tên lửa này đã thực hiện thành công chuyến bay vào tháng 11 năm ngoái, được Blue Origin tân trang, đổi động cơ và lần đầu tái sử dụng trong chuyến bay hôm 19/4.

Thế nhưng, sau những tin vui ban đầu, Blue Origin thừa nhận nhiệm vụ gặp sự cố. "Chúng tôi xác nhận việc tách tải trọng. AST SpaceMobile cũng xác nhận vệ tinh đã kích hoạt. Tuy nhiên, tải trọng được đưa vào quỹ đạo không chuẩn. Chúng tôi đang đánh giá và sẽ cập nhật khi có thông tin chi tiết hơn", công ty thông báo trên X.

AST SpaceMobile sau đó cũng cho biết, dù BlueBird 7 đã tách khỏi phương tiện phóng và kích hoạt, nhưng quỹ đạo hoạt động thấp hơn dự kiến. "Độ cao đạt được quá thấp để duy trì hoạt động với công nghệ động cơ đẩy tích hợp trên vệ tinh và nó sẽ bị đưa xuống khỏi quỹ đạo. Chi phí dự kiến được bồi hoàn theo chính sách bảo hiểm", công ty nói.

Mô phỏng mạng lưới vệ tinh BlueBird bay quanh Trái Đất. Ảnh: Blue Origin/AST SpaceMobile

BlueBird 7 là vệ tinh cung cấp Internet trực tiếp cho điện thoại di động, thuộc thế hệ thứ hai (Block 2) của dòng vệ tinh BlueBird. Đến nay, mới chỉ có một vệ tinh BlueBird Block 2 hoạt động trên đúng quỹ đạo, được phóng vào tháng 12 năm ngoái bằng tên lửa Ấn Độ. Đây là một trong những vệ tinh lớn nhất ngoài không gian với ăng-ten có diện tích 223 m2. Chúng lớn hơn đáng kể so với thế hệ cũ, vốn có ăng-ten rộng 64,4 m2 và đã có 5 chiếc bay lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Hiện chưa rõ sự cố của BlueBird 7 ảnh hưởng thế nào đến những vụ phóng tên lửa New Glenn trong tương lai, bao gồm cả kế hoạch đổ bộ Mặt Trăng bằng tàu không người lái của Blue Origin cuối năm nay. Công ty đang dùng nguyên mẫu tàu đổ bộ MK1 "Endurance" làm phương tiện thử nghiệm để phát triển tàu MK2 lớn hơn nhiều, dự kiến hỗ trợ các nhiệm vụ đưa phi hành đoàn đến cực nam Mặt Trăng trong chương trình Artemis của NASA.

Blue Origin lần đầu phóng tên lửa bằng tầng đẩy tái sử dụng Tên lửa New Glenn rời bệ phóng ở bang Florida của Mỹ sáng 19/4. Video: Blue Origin

Thu Thảo (Theo CBS News, Space)