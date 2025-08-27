Tên lửa Starship thành công trong thử nghiệm mới

MỹSiêu tên lửa Starship của SpaceX cất cánh trong thử nghiệm lần thứ 10 và hạ cánh thành công sau hàng loạt thất bại gần đây.

Tên lửa mạnh nhất thế giới thành công trong thử nghiệm mới Tên lửa Starship cất cánh trong thử nghiệm hôm 26/8. Video: AFP

Theo Space, Starship, tên lửa lớn và mạnh nhất từng được chế tạo, cất cánh từ cơ sở Starbase của SpaceX ở Nam Texas vào 18h30 ngày 26/8 giờ địa phương (6h30 ngày 27/8 giờ Hà Nội). Phương tiện phóng muộn hơn hai ngày so với dự kiến ban đầu do vấn đề với hệ thống mặt đất tại Starbase và thời tiết xấu. Tuy nhiên, Starship đã hoàn thành mọi mục tiêu mà SpaceX đặt ra trong thử nghiệm mới nhất, trở lại đúng tiến độ phát triển sau loạt thất bại gần đây.

Tương tự lần bay thử thứ 9, SpaceX thực hiện một số thí nghiệm với tên lửa đẩy Super Heavy, bao gồm một cú lật có kiểm soát giúp tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình hạ thấp dần và một lần đốt động cơ để hạ cánh với "cấu hình động cơ độc đáo". Tất cả diễn ra theo kế hoạch, Super Heavy hạ cánh có kiểm soát xuống vịnh Mexico khoảng 7 phút sau khi phóng.

Tàu Ship cũng hoạt động tốt trong lần thử nghiệm này. Tầng trên tách ra khỏi tên lửa đẩy Super Heavy đúng thời gian và di chuyển theo đường bay cận quỹ đạo như kỳ vọng. Khoảng 20 phút sau khi phóng, tàu triển khai 8 vệ tinh Internet Starlink giả, điều phương tiện không làm được trong 3 chuyến bay trước đó. Thành công này sẽ mở đường cho SpaceX sử dụng Starship để hoàn thành xây dựng mạng lưới vệ tinh Starlink trong tương lai.

Sau khi bay khoảng 38 phút, tàu Ship kích hoạt một trong các động cơ trong thời gian chóng vánh. Đây là một cột mốc lớn khác đối với SpaceX bởi những lần tái khai hỏa động cơ trong không gian như vậy rất cần thiết, giúp đưa Starship tới các điểm đến xa xôi cũng như dẫn hướng phương tiện quay trở về Trái Đất để hạ cánh an toàn và tái sử dụng. Khoảng 45 phút sau khi phóng, tàu Ship bắt đầu quá trình hồi quyển, thử thách khắc nghiệt đẩy phương tiện đến giới hạn.

Quá trình hồi quyển gây thiệt hại nhỏ cho tàu. Trong hai phút, phần đáy gần khoang động cơ của tàu vỡ ra, khiến mảnh vỡ trôi nổi trong không trung. Nhưng phương tiện vẫn giữ nguyên hình dạng đủ để đốt động cơ hạ thấp như kế hoạch và hạ cánh xuống Ấn Độ Dương. 66,5 phút sau khi phóng. Và đó là một cú hạ cánh chính xác: Tàu đã hạ cánh trong tầm nhìn của một camera gắn trên phao mà SpaceX đã đặt trong khu vực hạ cánh dự kiến.

Đây là lần thử nghiệm thứ 10 của Starship và lần thứ 4 trong năm 2025. Ba lần phóng trước đó không theo đúng kế hoạch. Công ty mất tàu Ship, tầng trên của tên lửa Starship cao 52 m, chưa đầy 10 phút sau khi phóng trong chuyến bay thử thứ 7 và 8, lần lượt diễn ra vào tháng 1 và tháng 3/2025. Trong chuyến bay thử thứ 9 hồi tháng 5/2025, tàu Ship tiến xa hơn nhưng vẫn không thể hạ cánh như dự kiến xuống Ấn Độ Dương, phương tiện nổ tung khi hồi quyển khoảng 45 phút sau khi phóng. SpaceX gặp trở ngại khác với tàu Ship vào tháng 6/2025, khi phương tiện nổ tung trên bệ thử nghiệm ở Starbase trong lúc chuẩn bị cho chuyến bay thử thứ 10.

SpaceX đã nghiên cứu chi tiết các vấn đề trên để tìm ra giải pháp khắc phục. Ví dụ, công ty phát hiện vấn đề của chuyến bay thử thứ 9 nằm ở hệ thống khuếch tán áp suất bồn nhiên liệu chính của phương tiện. Các kỹ sư đã thiết kế lại bộ khuếch tán để hướng khí điều áp vào bồn nhiên liệu chính tốt hơn và giảm đáng kể áp lực lên cấu trúc bộ khuếch tán.

An Khang (Theo Space, AFP)