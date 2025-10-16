Tên lửa Starship sẽ tiến hóa thế nào sau thành công mới nhất?

MỹSpaceX sẽ tiến hành nhiều cải tiến mới với phiên bản tiếp theo của tên lửa Starship, tập trung vào khả năng bay lên quỹ đạo, chở hàng và tiếp nhiên liệu trong không gian.

Tên lửa Starship phóng lên cao trong chuyến bay thử nghiệm thứ 11 từ căn cứ Starbase hôm 13/10. Ảnh: LA Times

Theo Space, hôm 13/10, SpaceX phóng chuyến bay thử nghiệm thứ 11 của tên lửa Starship, đưa phương tiện cao 124 m vào không trung từ cơ sở Starbase ở Nam Texas. Chuyến bay cận quỹ đạo hoàn toàn thành công với cả hai tầng của Starship là tên lửa đẩy Super Heavy và tàu Starship (gọi tắt là Ship) đều quay trở lại Trái Đất và hạ cánh chuẩn xác. Tàu Ship cũng kích hoạt một trong các động cơ của nó trong không gian và triển khai 8 vệ tinh giả.

Chuyến bay thứ 11 đánh dấu lần phóng cuối cùng của phiên bản Starship Version 2 (V2). Theo SpaceX, công ty tập trung vào thế hệ tiếp theo của Starship và Super Heavy, với nhiều phương tiện đang được chế tạo và chuẩn bị cho những thử nghiệm sắp tới. Phiên bản tiếp theo sẽ thực hiện chuyến bay lên quỹ đạo đầu tiên của Starship, nhiệm vụ chở hàng hoạt động và tiếp nhiên liệu.

Theo Dan Huot, phát ngôn viên của SpaceX, phiên bản tiếp theo của Starship là Version 3 (V3), cao hơn phiên bản trước khoảng 1,5 m. Bề ngoài V3 rất giống V2, nhưng những khác biệt lớn nằm ở bên trong. Ví dụ, hệ thống đẩy của tàu Ship ở V3 sẽ được cải tiến để chứa Raptor 3, phiên bản mới mạnh mẽ hơn của động cơ cung cấp năng lượng cho cả hai tầng của Starship (Super Heavy có 33 động cơ Raptor và Ship có 6 động cơ).

"Chúng tôi cũng đang nâng cấp hệ thống lưu trữ năng lượng, thay đổi nhiều thiết bị điện tử cho phép thực hiện nhiệm vụ dài hơn", Huot chia sẻ. "Một điều đáng chú ý ở bên ngoài là các bộ chuyển đổi ghép nối, sử dụng khi đưa hai tên lửa Starship bay gần nhau để tiếp nhiên liệu. Đó là khả năng cốt lõi mà Starship sẽ thể hiện vào năm sau".

Thực tế, tiếp nhiên liệu trong vũ trụ rất quan trọng đối với bất kỳ nhiệm vụ Starship nào ở không gian sâu. Tàu Ship ở tầng trên sẽ bay tới Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa sẽ phóng với lượng nhiên liệu tối thiểu nhằm dành chỗ cho hàng hóa, do đó sẽ cần gặp tàu chở nhiên liệu trên quỹ đạo Trái Đất để nạp thêm.

Trong khi đó, tên lửa đẩy Super Heavy ở V3 sẽ có ống tiếp nhiên liệu được thiết kế lại, cấu trúc kim loại khổng lồ dẫn khí methane và oxy lỏng xuống động cơ Raptor. Theo Huot, tên lửa đẩy mới sẽ tích hợp giai đoạn đốt động cơ trước khi tách khỏi tầng trên, nhiều khu vực thông khí hơn, và có thiết kế tái sử dụng hoàn toàn.

Tên lửa đẩy Super Heavy V3 sẽ chỉ có 3 vây lưới, cấu trúc giúp phương tiện điều hướng trở về Trái Đất để hạ cánh chính xác thay vì 4 vây như phiên bản V2. Các vây lớn sẽ hơn 50%và mạnh mẽ hơn nhiều, đồng thời được sử dụng để nâng tóm gọn phương tiện. Hoạt động nâng và tóm gọn sẽ được thực hiện bởi cánh tay cơ khí có biệt danh "đũa gắp" trên tháp phóng Starship. Cặp cánh tay này sẽ nâng tàu Ship và tên lửa đẩy Super Heavy lên giá phóng, sau đó bắt trúng cả hai phương tiện khi chúng bay trở về.

Tổng cộng 11 chuyến bay thử nghiệm của Starship đều cất cánh từ bệ phóng quỹ đạo 1 của Starbase. Tuy nhiên, bệ đó sẽ tạm ngừng hoạt động trong thời gian cải tiến để phù hợp với Starship V3. Theo Jake Berkowitz, kỹ sư trưởng về lực đẩy của SpaceX, công ty đang lắp đặt một bệ phóng quỹ đạo, hệ thống rãnh lửa mới và nâng cấp cặp đũa gắp cho những lần bắt trong tương lai.

Tên lửa Starship V3 có thể sẽ bay tới Sao Hỏa vào năm sau nếu quá trình thử nghiệm thuận lợi. Trái Đất và Sao Hỏa chỉ nằm thẳng hàng 26 tháng một lần, cung cấp điều kiện phù hợp cho nhiệm vụ liên hành tinh.

Về lâu dài, SpaceX lên kế hoạch sử dụng phiên bản Starship V4 lớn hơn và mạnh mẽ hơn với chiều cao lên tới 142 m và 42 động cơ Raptor thay vì 39 động cơ hiện tại, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2027.

An Khang (Theo Space, SpaceX)