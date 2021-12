Tên lửa Falcon 9 có mã hiệu B1051 thực hiện chuyến bay thứ 11 thành công vào hôm qua, đưa cùng lúc 52 vệ tinh Internet Starlink lên quỹ đạo.

Tên lửa SpaceX lập kỷ lục về số lần tái sử dụng Tên lửa Falcon 9 phóng cùng lúc 52 vệ tinh Starlink. Video: SpaceX

Đúng 4h41 ngày 18/12 theo giờ địa phương, tức 19h41 theo giờ Hà Nội, tên lửa Falcon 9 cất cánh từ Tổ hợp Phóng Không gian 4E tại Căn cứ Không gian Vandenberg ở California, Mỹ, mang theo lô vệ tinh Starlink thứ 33 của SpaceX lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Khoảng 9 phút sau khi phóng, tầng 1 của tên lửa có mã hiệu B1051 đã tách ra và nhẹ nhàng đáp xuống sà lan không người lái "Of Course I Still Love You" đậu trên Đại Tây Dương, đánh dấu lần thu hồi thành công thứ 98 cả công ty.

Sứ mệnh cũng xác lập một kỷ lục mới về tên lửa tái sử dụng nhiều nhất từ trước đến nay. B1051 là phương tiện phóng đầu tiên cán mốc 11 chuyến bay, đồng nghĩa là đã được tái sử dụng 10 lần. Theo thiết kế, tầng 1 của Falcon 9 thậm chí có thể tái sử dụng 100 lần nếu được sửa chữa định kỳ.

SpaceX tiếp tục phá sâu thêm một kỷ lục nữa về số lần phóng nhiều nhất trong một năm dương lịch với sứ mệnh thứ 29 kể từ đầu năm đến nay (kỷ lục cũ được thiết lập vào năm 2020 là 26 chuyến bay). Chưa dừng lại ở đó, công ty của tỷ phú Elon Musk dự kiến phóng thêm một tên lửa Falcon 9 khác vào tuần tới, mang theo tàu chở hàng Dragon lên Trạm Vũ trụ Quốc tế cho NASA.

Với việc bổ sung lô vệ tinh Starlink thứ 33, SpaceX đã đưa tổng cộng 1.944 vệ tinh Internet lên quỹ đạo kể từ tháng 5/2019. Mục tiêu của công ty là cung cấp dịch vụ mạng vệ tinh băng thông rộng phủ sóng toàn cầu, đặc biệt là các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa, nơi có ít kết nối nhất. Hiện nay, dịch vụ mạng thử nghiệm beta đã có sẵn ở 20 quốc gia với hơn 100.000 người đăng ký.

Đoàn Dương (Theo Space)