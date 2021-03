SpaceX chiều 4/3 phóng thành công thêm 60 vệ tinh Internet Starlink lên quỹ đạo, đánh dấu chuyến bay thứ 8 của tầng đẩy B1049.

Tên lửa SpaceX lập kỷ lục tái sử dụng Tên lửa Falcon 9 đưa lô vệ tinh Internet Starlink lên quỹ đạo hôm 4/3. Video: SpaceX/SciNews.

Sau nhiều lần trì hoãn vì lý do thời tiết và vấn đề kỹ thuật, lô vệ tinh Starlink thứ 20 của SpaceX cuối cùng đã được phóng lên bằng tên lửa đẩy Falcon 9 vào lúc 15h24 hôm nay theo giờ Hà Nội từ Khu liên hợp Phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ.

Sứ mệnh này đánh dấu một cột mốc mới của SpaceX khi tầng 1 của tên lửa - có mã hiệu B1049 - đã có chuyến bay thứ 8 thành công và hạ cánh nhẹ nhàng xuống sà lan không người lái "Of Course I Still Love You" đậu trên Đại Tây Dương.

Trước đó, B1049 đã được sử dụng trong các vụ phóng vệ tinh liên lạc Telstar 18 VANTAGE vào tháng 9/2018, vệ tinh Iridium NEXT vào tháng 1/2019 và năm nhiệm vụ Starlink khác từ năm 2019 đến năm 2020.

Tầng đẩy thứ nhất của Falcon 9 được thiết kế có thể bay 10 lần mà không cần đại tu. Nếu được sửa chữa định kỳ, thiết bị thậm chí có thể tái sử dụng tới 100 lần. B1049 được dự đoán là sẽ vượt qua cột mốc 10 lần bay ngay trong năm nay.

Với việc triển khai lô vệ tinh mới, SpaceX đã nâng tổng số thiết bị trên mạng lưới Starlink lên 1.205 chiếc, trong đó có hai vệ tinh thử nghiệm không hoạt động. Công ty hiện đã bắt đầu cung cấp dịch vụ mạng của mình và nhận các đơn đặt hàng ở cả trong và ngoài nước.

Đoàn Dương (Theo Space)