Tên lửa SpaceX chở cùng lúc hai tàu đổ bộ Mặt Trăng

MỹHai tàu đổ bộ Mặt Trăng Blue Ghost của Firefly Aerospace và Resilience của iSpace cất cánh trên tên lửa Falcon 9 của SpaceX vào sáng ngày 15/1 từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida.

Tên lửa Falcon 9 cất cánh từ Trung tâm vũ trụ Kennedy hôm 15/1. Ảnh: AFP

Tên lửa Falcon 9 phóng vào 1h11 ngày 15/1 giờ địa phương (12h11 cùng ngày giờ Hà Nội). Tầng đầu tiên của tên lửa quay trở lại Trái Đất như dự kiến, hạ cánh trên tàu tự động "Just Read the Instructions" của SpaceX, đậu ở ngoài khơi Đại Tây Dương, khoảng 8,5 phút sau khi cất cánh. Tầng thứ hai của tên lửa tiếp tục bay lên cao theo kế hoạch, đưa tàu Blue Ghost lên quỹ đạo chuyển tiếp Mặt Trăng khoảng 65 phút sau khi phóng và triển khai tàu Resilience 27 phút sau đó, theo Space.

Chuyến bay của tàu Blue Ghost mang tên Ghost Riders in the Sky, là nhiệm vụ đầu tiên tới Mặt Trăng của Firefly và nằm trong chương trình Dịch vụ chở hàng Mặt Trăng thương mại (CLPS) của NASA. Tàu đổ bộ chở 10 thiết bị nghiên cứu và công nghệ mà NASA thiết kế để tăng cường hiểu biết về môi trường Mặt Trăng do cơ quan này dự kiến đưa phi hành gia trở lại đây trong chương trình Artemis. Đối với iSpace, đây là nhiệm vụ bay tới Mặt Trăng lần thứ hai. Tàu đổ bộ Hakuto-R của công ty tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng hồi tháng 3/2023 nhưng đâm xuống đất trong nỗ lực hạ cánh sau đó một tháng.

Blue Ghost sẽ trải qua 25 ngày trên quỹ đạo Trái Đất, tiến hành kiểm tra hệ thống và bắt đầu hoạt động một số trang thiết bị khoa học. Sau đó, tàu sẽ bắt đầu chuyến bay 4 ngày tới quỹ đạo Mặt Trăng và ở lại đó thêm 16 ngày nữa trước khi tìm cách hạ cánh ở Mare Crisium (Sea of Crises), tại khu vực phía đông bắc vùng sáng của Mặt Trăng. Trên mặt đất, Blue Ghost sẽ có khoảng hai tuần, tức một ngày Mặt Trăng trọn vẹn, cho hoạt động khoa học và nghiên cứu. 10 thiết bị CLPS của tàu đổ bộ hoạt động bằng năng lượng mặt trời là một kỷ lục đối với chương trình vận chuyển hàng hóa Mặt Trăng. Các nghiên cứu tập trung vào tìm hiểu lớp bụi Mặt Trăng.

Resilience sẽ bay theo lộ trình tiết kiệm năng lượng tới Mặt Trăng và đến sau Blue Ghost. Nếu tất cả theo đúng kế hoạch, tàu đổ bộ Nhật Bản sẽ hạ cánh ở Mare Frigoris (Sea of Cold) ở Bắc bán cầu của Mặt Trăng, sau khoảng 4,5 tháng nữa. Một trong số thiết bị của Resilience là robot tự hành rất nhỏ mang tên Tenacious sẽ được triển khai trên mặt đất sau khi tàu hạ cánh thành công. Robot tự hành được thiết kế để thu thập mẫu vật lớp bụi trong hợp đồng riêng biệt với NASA.

Việc phóng Blue Ghost và Reslience mở đầu một năm bận rộn đối với các nhiệm vụ Mặt Trăng, công ty Intuitive Machines ở Houston từng hạ cánh thành công với tàu đổ bộ Nova-C đầu tiên mang tên Odysseus vào tháng 2/2024, dự kiến phóng nhiệm vụ IM-2 vào tháng sau. Giống như bản tiền nhiệm, IM-2 sẽ chở hàng hóa CLPS cho NASA, giúp nghiên cứu sự dồi dào của băng nước ở cực nam Mặt Trăng cùng nhiều hoạt động khác. Nhiệm vụ IM-3 của Intuitive Machines sẽ phóng cuối năm 2025.

An Khang (Theo Space)