Tên lửa Iran nghi lao xuống lãnh thổ Lebanon

Tên lửa đạn đạo Iran dường như đã lao xuống Lebanon, chưa rõ là lệch mục tiêu hay nhằm vào lực lượng Israel triển khai ở quốc gia này.

Báo Times of Israel dẫn đánh giá của quân đội cho biết một tên lửa đạn đạo do Iran phóng về hướng miền bắc nước này tối 22/3 dường như rơi xuống lãnh thổ Lebanon, lần đầu tiên kể từ đầu xung đột. Báo Jerusalem Post và kênh Channel 12 của Israel cũng đưa ra thông tin tương tự.

Chưa rõ Iran muốn nhắm vào lực lượng Israel đang hoạt động ở miền nam Lebanon hay trượt mục tiêu trên lãnh thổ Israel. Lực lượng cứu hộ cứu nạn Israel cho biết một số khu vực tại miền trung đã chịu thiệt hại do đạn chùm và các mảnh vỡ rơi xuống trong cuộc tập kích tên lửa đạn đạo của Iran. Không ghi nhận người bị thương trong cuộc tấn công.

Giới chức Israel và Iran chưa đưa ra bình luận.

Tên lửa Iran hướng về Israel hôm 23/3. Ảnh: AFP

Tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir cùng ngày tuyên bố chiến dịch chống lại nhóm vũ trang Hezbollah, đồng minh của Iran tại Lebanon, mới chỉ bắt đầu. Ông cho biết đây là hoạt động kéo dài, thêm rằng Israel sẽ đẩy mạnh tiến hành các cuộc tập kích và tác chiến trên bộ.

Effie Defrin, phát ngôn viên quân đội Israel, thông báo nước này sẽ mở rộng chiến dịch trên bộ ở Lebanon trong tuần tới, nhằm tăng cường kiểm soát và bảo vệ người dân ở miền bắc Israel. "Chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi kiểm soát trên mặt đất và tăng cường cơ động nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào khu dân cư", ông cho hay.

Quan chức này thêm rằng quân đội Israel đã đánh trúng hơn 2.000 mục tiêu và hạ hàng trăm tay súng. "Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mối đe dọa bị đẩy lui khỏi biên giới và người dân ở miền bắc Israel được đảm bảo an ninh lâu dài", phát ngôn viên Defrin nhấn mạnh.

Quân đội Israel hôm 22/3 tập kích thêm nhiều mục tiêu ở miền nam Lebanon, trong đó có một cây cầu chủ chốt, khiến Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên tiếng cảnh báo về khả năng nước láng giềng phát động cuộc tấn công trên bộ toàn diện.

Vị trí Israel, Lebanon và Iran. Đồ họa: BBC

Lebanon bị kéo vào xung đột tại Trung Đông sau khi nhóm vũ trang Hezbollah hôm 2/3 khai hỏa rocket vào lãnh thổ Israel, nhằm trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong chiến dịch tập kích của Mỹ - Israel. Tel Aviv đã điều quân vào Lebanon và tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn ở quốc gia láng giềng phía bắc.

Phạm Giang (Theo AFP, Times of Israel)