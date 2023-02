Tên lửa Blue Origin sẽ chở tàu vũ trụ NASA tới sao Hỏa

Tên lửa New Glenn cao 95 m của Blue Origin sẽ chở hai tàu vũ trụ NASA tới quỹ đạo sao Hỏa để nghiên cứu từ quyển của hành tinh này.

Mô phỏng tàu vũ trụ ESCAPADE bay quanh quỹ đạo sao Hỏa. Ảnh: Rocket Lab

NASA chọn công ty Blue Origin để phóng nhiệm vụ sao Hỏa mang tên Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) trong thông báo hôm 9/2. Bộ đôi tàu vũ trụ sẽ phóng vào cuối năm 2024 trên tên lửa New Glenn sắp ra mắt của Blue Origin nếu tên lửa này sẵn sàng kịp thời gian.

Theo dự kiến, nhiệm vụ ESCAPADE sẽ nghiên cứu từ quyển, vùng từ tính trong khí quyển sao Hỏa bằng bộ đôi tàu vũ trụ do Rocket Lab thiết kế. Hai tàu vũ trụ bay quanh sao Hỏa sẽ xem xét cách gió mặt trời khiến khí quyển mỏng dần. Kết quả từ nhiệm vụ có thể cho phép các nhà khoa học tìm hiểu nhiều hơn quá trình hành tinh đỏ trở nên khô dần theo thời gian, bởi cách đây hàng tỷ năm, sao Hỏa có rất nhiều nước chảy trên bề mặt.

Blue Origin nằm trong danh sách 13 công ty cung cấp dịch vụ phóng được NASA lựa chọn vào năm 2022 cho các nhiệm vụ thuộc chương trình Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR). NASA không tiết lộ chi tiết tài chính của hợp đồng nhưng theo SpaceNews, hợp đồng trị giá 20 triệu USD. Theo NASA, VADR là cơ hội mới để chở thiết bị khoa học và công nghệ, giúp tăng cường thị trường phóng thương mại đang phát triển ở Mỹ.

Blue Origin đang chở người và hàng hóa bằng tên lửa cận quỹ đạo nhỏ hơn có tên New Shepard. Tên lửa đẩy này trải qua một sự cố trong chuyến bay không người lái vào ngày 12/9/2022. Khi sẵn sàng, New Glenn sẽ có hai phiên bản là 2 tầng và 3 tầng, hướng tới bay lên quỹ đạo và những địa điểm xa hơn. Tên lửa này cao 95 m, gấp 5 lần chiều cao của tên lửa New Shepard (18 m).

An Khang (Theo Space)