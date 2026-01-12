Tên lửa PSLV chở 16 thiết bị cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan lúc 10h18 hôm nay (11h48 giờ Hà Nội) nhưng bay chệch hướng.

Theo trung tâm điều khiển nhiệm vụ của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), PSLV hoạt động bình thường trong phần lớn thời gian bay trước khi gặp sự cố và lệch khỏi quỹ đạo.

"Gần cuối giai đoạn đốt động cơ tầng thứ ba, chúng tôi nhận thấy tốc độ quay của tên lửa rối loạn hơn bình thường một chút, sau đó đường bay bị lệch", Chủ tịch ISRO V. Narayanan cho biết. "Chúng tôi đang phân tích dữ liệu và sẽ phản hồi sớm nhất có thể".

Tên lửa Ấn Độ thất bại lần thứ hai liên tiếp Tên lửa PSLV-DL phóng lên từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ngày 12/1. Video: ISRO

Vụ phóng đánh dấu chuyến bay thứ 64 của PSLV và thứ 5 của phiên bản PSLV-DL. Đây là lần thất bại thứ 4 của PSLV, dòng tên lửa vốn có tỷ lệ thành công rất cao nhưng lại gặp hai sự cố liên tiếp chỉ trong 8 tháng. Vụ phóng gần nhất diễn ra vào tháng 5 năm ngoái cũng không suôn sẻ. Trong lần phóng này, phiên bản tên lửa PSLV-XL không thể đưa vệ tinh radar quan sát Trái Đất EOS-09 lên tới quỹ đạo do gặp trục trặc ở tầng thứ ba.

Kiện hàng chính của tên lửa PSLV hôm nay là EOS-N1, vệ tinh quan sát Trái Đất nhỏ phục vụ cho quân đội Ấn Độ. Nhiều nguồn tin cho biết, đây là vệ tinh chụp ảnh siêu phổ, được thiết kế để nghiên cứu hành tinh xanh ở hàng trăm bước sóng ánh sáng khác nhau.

Ngoài vệ tinh này, tên lửa còn mang 15 thiết bị khác gồm vệ tinh quan sát Trái đất hợp tác giữa Thái Lan và Anh, vệ tinh hỗ trợ tàu cá của Brazil, bộ thí nghiệm tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo của một công ty Ấn Độ và KID - khoang tàu hồi quyển từ startup Orbital Paradigm của Tây Ban Nha. Mọi hàng hóa trên PSLV đều hướng đến quỹ đạo Trái Đất thấp, ngoại trừ KID, dự kiến tách khỏi tầng thứ tư của tên lửa vào cuối chuyến bay và quay lại Trái Đất, hạ cánh xuống Nam Thái Bình Dương.

PSLV là tên lửa 4 tầng cao 44,4 m, ra mắt năm 1993. Suốt hơn ba thập kỷ hoạt động, dòng tên lửa này đã phóng thành công nhiều hàng hóa quan trọng như tàu thăm dò Mặt Trăng Chandrayaan-1 vào tháng 10/2008, tàu quỹ đạo sao Hỏa Mangalyaan vào tháng 11/2013 và Aditya-L1, tàu vũ trụ chuyên nghiên cứu Mặt Trời đầu tiên của Ấn Độ, tháng 9/2023.

Thu Thảo (Theo Space, Reuters)