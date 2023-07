Ten Hag tin Rashford sẽ tiếp tục ghi 30 bàn

AnhTheo HLV Erik ten Hag, nếu duy trì sự tập trung và thái độ đúng đắn, tiền đạo Marcus Rashford có thể tiếp tục chạm mốc 30 bàn mùa tới.

"Với thái độ đúng đắn, Rashford sẽ lại ghi 30 bàn", Ten Hag nói ngày 24/7 trong buổi họp báo trước trận giao hữu gặp Wrexham. "Tất nhiên điều đó không dễ dàng, và cả đội phải chơi tốt để đưa cậu ấy vào đúng vị trí".

HLV Hà Lan còn ca ngợi Rashford có khả năng dứt điểm sắc bén trong vòng cấm với kỹ năng đa dạng, có thể ghi bàn bằng chân phải, chân trái và đầu. "Nếu đội thi đấu tốt, tuân thủ các quy tắc trong lối chơi, và Rashford có thái độ đúng đắn, chọn vị trí hợp lý, cậu ấy sẽ ghi nhiều bàn nhờ có những phẩm chất tuyệt vời", Ten Hag nói thêm, nhấn mạnh về tầm quan trọng ở thái độ thi đấu ở học trò.

Ten Hag chỉ đạo Rashford trong một trận Ngoại hạng Anh mùa trước. Ảnh: AFP

Rashford là cầu thủ Man Utd thi đấu nổi bật nhất mùa trước, với 30 bàn và 11 kiến tạo qua 56 trận trên mọi đấu trường, gồm 17 tại Ngoại hạng Anh, sáu ở Europa League, sáu ở Cup Liên đoàn và một tại Cup FA. Nhờ đó, tiền đạo người Anh nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year) và Cầu thủ hay nhất do đồng đội bầu chọn tại lễ trao giải cuối mùa thường niên của Man Utd.

Rashford cũng là cầu thủ đầu tiên của Man Utd chạm mốc 30 bàn trong một mùa sau khi Ferguson giải nghệ, và sánh ngang với thành tích của Robin van Persie ở mùa vô địch 2012-2013. Tiền đạo 25 tuổi còn ba lần giành giải Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh vào tháng 9, tháng 1 và tháng 2.

Tuần trước, Rashford được Man Utd tăng lương theo hợp đồng mới có thời hạn 5 năm đến năm 2028 với lương tuần 390.000 USD. Đây là mức đãi ngộ hàng đầu với một cầu thủ Anh, chỉ sau Raheem Sterling với thu nhập 450.000 USD mỗi tuần tại Chelsea.

Hè này, Man Utd đã tuyển mộ tiền vệ Mason Mount, thủ môn Andre Onana và đang ưu tiên tăng cường tiền đạo, với mục tiêu hàng đầu là Rasmus Hojlund của Atalanta. Theo Goal, chủ sân Old Trafford đạt thỏa thuận với tiền đạo Đan Mạch, nhưng cần chốt phí chuyển nhượng với Atalanta - CLB đòi 78 triệu USD trả bằng tiền mặt.

Ten Hag cho biết Man Utd đang có tiến triển trong việc đàm phán mua tiền đạo và muốn CLB hoàn tất thương vụ "càng sớm càng tốt". Ông muốn tiền đạo tân binh này có mặt trong giai đoạn tiền mùa giải để hợp nhập với phòng thay đồ và phong cách thi đấu của đội.

Theo Sky Sports, Man Utd là một trong những CLB quan tâm tới việc ký hợp đồng với Kylian Mbappe - tiền đạo bị PSG gạch tên khỏi danh sách du đấu tiền mùa giải ở Nhật Bản và bị đưa lên sàn chuyển nhượng. Ten Hag bác tin đồn này khi không muốn nói về cầu thủ còn hợp đồng với CLB khác.

Sau trận gặp Wrexham hôm nay, Man Utd sẽ tiếp tục giai đoạn tiền mùa giải bằng các trận gặp Real Madrid 26/7, Dortmund 30/7, Lens 5/8 rồi Bilbao 6/8. Trong đó, gặp Lens là trận duy nhất diễn ra trên sân Old Trafford.

Hồng Duy