Ten Hag tiếp tục 'thiết quân luật' ở Man Utd

AnhHLV Erik ten Hag đưa ra quy tắc mới nhằm cải thiện thành tích của Man Utd, khi không cho phép các cầu thủ rời đại bản doanh vào buổi trưa.

Theo báo Anh Sportmail, các cầu thủ Man Utd không còn được về nhà hoặc ra ngoài dùng bữa trưa sau mỗi buổi tập. Thay vào đó, họ phải ở lại ăn trưa trong căng tin của đội và chỉ có thể rời trung tâm huấn luyện Carrington vào khoảng 14h.

Quy tắc mới này nhằm tận dụng tối đa căng tin mà CLB vừa tân trang, với sự xuất hiện của bếp trưởng mới Omar Meziane. Đầu năm nay, chủ sân Old Trafford đã tuyển mộ Meziane với mục tiêu cải thiện dinh dưỡng cho các cầu thủ.

Trước đó, Man Utd đã nỗ lực cải thiện phân tích dinh dưỡng trong đội từ giai đoạn tiền mùa giải 2022-2023. Ed Leng - người vừa được thăng chức từ Trưởng nhóm khoa học thể thao lên Trưởng bộ phận thể chất - được cho là đóng vai trò quan trọng trong khâu phân tích, đề cao chế độ dinh dưỡng.

Toàn đội đều đeo máy đo đường huyết vào những ngày thi đấu cũng như miếng dán thấm mồ hôi, để theo dõi nhu cầu dinh dưỡng và hydrat hóa của mỗi người.

Man Utd trên sân tập Carrington. Ảnh: PA

Ten Hag được ban lãnh đạo Man Utd trao toàn quyền tự do trong cách tiếp cận quản lý cầu thủ từ khi thế chỗ Ralf Rangnick hè 2022. Và ông đã áp dụng nhiều quy tắc nghiêm ngặt. Theo đó, các cầu thủ Man Utd phải kiểm tra chỉ số thể trạng BMI hàng tuần, bị loại nếu đến trễ các cuộc họp hoặc buổi tập, cấm uống rượu trong các tuần có trận đấu, cấm than vãn với người đại diện và không được thuê đầu bếp riêng. Ten Hag cũng yêu cầu cải tạo phòng chờ dành cho các cầu thủ, đường hầm tại Old Trafford và phòng họp nhiều tầng tại khu liên hợp huấn luyện.

HLV người Hà Lan cũng đề cao kỷ luật và không ngại quyết định cứng rắn từ khi nhậm chức. Ông từng chấm dứt hợp đồng với ngôi sao Cristiano Ronaldo sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan. Ông còn phạt Marcus Rashford ngồi dự bị trận gặp Wolves hồi tháng 12/2022 vì họp đội muộn 45 giây

Hè này, HLV 53 tuổi tước băng thủ quân của Harry Maguire và không gia hạn với thủ thành David de Gea - người có thâm niên nhất trong đội hình Man Utd. Jadon Sancho - người công khai đáp trả Ten Hag sau trận thua Arsenal - cũng đã bị loại khỏi đội hình một.

Những thay đổi mạnh tay của Ten Hag đã đem lại thành công bước đầu, khi Man Utd vô địch Cup Liên đoàn, vào chung kết Cup FA, cán đích thứ ba Ngoại hạng Anh để trở lại Champions League mùa này. Tuy nhiên, mùa này họ đang khởi đầu chật vật, khi thắng Wolves 1-0 và Nottingham Forest 3-2 trên sân nhà, nhưng thất bại khi làm khách của Tottenham (0-2) và Arsenal (1-3). Thầy trò Ten Hag hiện xếp thứ 11 trong 20 đội Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy