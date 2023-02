Ten Hag: 'Sir Alex muốn giúp Man Utd'

AnhHLV Erik ten Hag tiết lộ được chiến lược gia huyền thoại Alex Ferguson chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong buổi ăn tối ngày 21/2.

* Man Utd - Barca: 3h ngày thứ Sáu 24/2, giờ Hà Nội.

Trong buổi họp báo trước trận lượt về play-off Europa League gặp Barca, khi được hỏi về bữa ăn tối với Ferguson, Ten Hag đáp: "Tôi luôn thích nói chuyện với những người có nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Ông ấy muốn chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ. Man Utd là CLB của Ferguson và ông ấy vẫn cam kết, muốn chúng tôi thi đấu tốt".

Ten Hag (phải) trong bữa ăn tối và trò chuyện với Sir Alex Ferguson ngày 21/2. Ảnh: ESPN / OliverCritchlow

Ferguson là HLV thành công nhất lịch sử Man Utd, từng giành 37 danh hiệu, trong đó có kỷ lục 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh và hai danh hiệu Champions League, trong 27 năm nắm quyền. Sau khi từ chức năm 2013, ông chủ yếu đóng vai trò đại sứ của Man Utd, và hầu như không can thiệp chuyên môn tại sân Old Trafford.

Ten Hag cho biết những gì mà Ferguson làm cho Man Utd là "đồ sộ". HLV Hà Lan cũng tận hưởng "bữa tối tuyệt vời" và nóng lòng được trò chuyện tiếp với Ferguson vào một ngày khác.

Tối 21/2, Ten Hag và Ferguson ăn tối cùng nhau ở nhà hàng Italy Cibo tại Wilmslow thuộc vùng Cheshire. Ten Hag không tiết lộ thêm về nội dung cuộc nói chuyện này. Nhưng theo báo Anh Sportmail, HLV 53 tuổi và Ferguson đã trao đổi những vấn đề liên quan đến Man Utd cũng như bóng đá Anh.

Ở trận lượt đi vòng play-off Europa League trên sân Camp Nou, Man Utd để Raphinha ghi bàn cuối trận và chấp nhận tỷ số 2-2. Do không áp dụng luật bàn sân khách, thầy trò Ten Hag cần một chiến thắng ở trận lượt về tối 23/2 trên sân nhà để đi tiếp. Lần gần nhất Man Utd nhận thất bại trên sân Old Trafford là trận thua Sociedad 0-1 ở lượt đầu vòng bảng Europa League hôm 8/9. Từ đó, "Quỷ Đỏ" trải qua 15 trận liên tiếp bất bại tại Old Trafford.

Theo Ten Hag, Man Utd sẽ phải chơi trận hay nhất từ đầu mùa để hạ Barca. "Chúng tôi muốn tập trung cho từng trận, giữ vững tinh thần và thể hiện phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày", ông nói thêm. "Chúng tôi muốn chơi những trận đấu lớn. Lúc nhỏ, chúng tôi đã mơ về nó. Chúng tôi thực sự phấn khích và phải cố gắng hết sức".

Cầu thủ Man Utd tập tập tại Carrington ngày 21/2. Ảnh: manutd.com

Truyền thông Anh đánh giá đại chiến với Barca hôm nay là trận cầu lớn nhất với Ten Hag trên cương vị HLV, từ khi cùng Ajax thua ngược Tottenham ở bán kết Champions League năm 2019. Khi đó, Ajax dẫn 3-0 đến hết hiệp một trận lượt về. Tuy nhiên, Lucas Moura lập hat-trick trong hiệp hai giúp Tottenham vào chung kết nhờ luật bàn trên sân khách.

Khi được hỏi về nhận định này, Ten Hag đáp: "Với tôi, trận tiếp theo luôn là trận đấu lớn nhất. Tôi không phải là người nhìn về quá khứ, mà luôn hướng tới tương lai. Tôi rất hào hứng với trận đấu tiếp theo, hai CLB lớn đối đầu tại Old Trafford. Đó sẽ là bầu không khí tuyệt vời nhất".

Sau khi gặp Barca, Man Utd sẽ đấu Newcastle ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley tối 26/2. Đây là cơ hội để Ten Hag chinh phục danh hiệu đầu tiên cùng Man Utd và giúp CLB giải cơn khát danh hiệu từ 2017, khi đội vô địch Europa League dưới trướng HLV Jose Mourinho.

"Tôi và các cầu thủ không muốn được ca ngợi về những thành tích, mà muốn đoạt danh hiệu", Ten Hag nhấn mạnh. "Chúng tôi có cơ hội, nhưng phải tập trung cho trận đấu tiếp theo. Và ở trận đấu đó, chúng tôi không thể lập tức đoạt danh hiệu".

Ten Hag xác nhận Antony và Harry Maguire có thể thi đấu sau thời gian chấn thương, nhưng Anthony Martial vẫn vắng mặt khi chưa trở lại tập luyện. HLV Hà Lan cũng tin đồng nghiệp Xavi có những sự thay thế chất lượng cho bộ đôi Gavi và Pedri không thể ra sân hôm nay.

Hồng Duy