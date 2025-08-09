Ten Hag: 'Ronaldo chưa từng là vấn đề'

HLV Erik ten Hag nói rằng ông không có vấn đề gì với Cristiano Ronaldo trong nửa mùa giải làm việc cùng nhau ở Man Utd.

Ten Hag vừa trở lại Anh, khi dẫn Leverkusen gặp Chelsea trong trận giao hữu trên sân Stamford Bridge. Chủ nhà thắng 2-0 nhờ bàn của tân binh Estevao và Joao Pedro. Sau trận, truyền thông Anh đặt câu hỏi cho HLV người Hà Lan về thời gian 2022-2024 dẫn Man Utd. "Ronaldo vừa lập hat-trick trong trận giao hữu Al Nassr. Liệu anh ấy có còn là vấn đề không?", phóng viên đặt câu hỏi.

"Với tôi, Ronaldo không phải, và chưa bao giờ là vấn đề", Ten Hag trả lời. "Dù chuyện gì xảy ra, đó cũng là quá khứ. Tôi đã đoạt hai danh hiệu ở Man Utd. Chúc Ronaldo may mắn và những gì tốt đẹp nhất trong tương lai".

HLV Erk ten Hag và Ronaldo trong trận Man Utd gặp Liverpool ở Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 22/8/2022. Ảnh: Reuters

Ronaldo làm việc cùng Ten Hag từ hè 2022, nhưng bất đồng quan điểm sau vài tháng. Tiền đạo 37 tuổi thừa nhận không tôn trọng Ten Hag vì HLV này cũng không tôn trọng anh. Tháng 10/2022, HLV người Hà Lan đã loại Ronaldo khỏi đội một vài ngày do anh từ chối vào sân ở phút cuối trận gặp Tottenham. "Ông ấy không tôn trọng tôi, nên tôi sẽ không tôn trọng ông", Ronaldo nói với Piers Morgan sau đó một tháng.

Man Utd đặt niềm tin vào Ten Hag khi đó, khiến Ronaldo "cảm thấy bị phản bội". Anh đồng thuận chấm dứt hợp đồng với "Quỷ Đỏ", để tự do gia nhập Al Nassr tháng 1/2023. Ten Hag cũng chỉ trụ lại được thêm hai năm, trước khi bị sa thải.

Kể từ đó, Ten Hag không xuất hiện công khai ở Anh. Vì thế, truyền thông Anh không có nhiều cơ hội đặt câu hỏi cho ông về mối quan hệ với Ronaldo. Nhưng dù không còn làm việc ở Anh, Ten Hag vẫn không coi siêu sao 40 tuổi là vấn đề với ông trong thời gian dẫn Man Utd.

Hoàng An

