Ten Hag: 'Newcastle khát khao hơn Man Utd'

AnhTheo HLV Erik ten Hag, các cầu thủ Man Utd thi đấu thiếu quyết tâm, dẫn đến thất bại 0-2 trên sân Newcastle ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

"Tôi ghét phải nói điều này, nhưng Newcastle đá tốt hơn, đặc biệt là ở sự quyết tâm, đam mê và khát khao. Họ muốn thắng nhiều hơn chúng tôi, và vì vậy đã giành ba điểm", Ten Hag nói với kênh BT Sport sau trận thua tại St James' Park, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên vì Man Utd thua kém đối thủ về mọi mặt.

Luke Shaw cũng đồng tình với ông thầy. Hậu vệ trái người Anh nói với Sky Sports: "Newcastle rất mạnh, nhưng trận này họ không thắng nhờ chất lượng. Họ thắng nhờ đam mê, khát khao, nhiệt huyết và thái độ. Rõ ràng, Newcastle có động lực cao hơn chúng tôi. Tôi cảm thấy mình luôn nói như vậy mỗi khi Man Utd thất bại, nhưng tại CLB này, đó là điều không thể chấp nhận".

Ten Hag bắt tay tiền đạo Newcastle Anthony Gordon sau khi Man Utd thua 0-2 trên sân St James' Park ngày 2/4. Ảnh: AFP

Các thống kê phản ánh những phát biểu của Ten Hag và Shaw. Newcastle kiểm soát bóng 45%, nhưng dứt điểm 22 lần với sáu cú trúng đích, so với sáu và một của Man Utd. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Newcastle là 3,54 so với 0,54 của đội khách. Ngoài ra, các cầu thủ chủ nhà còn 134 lần chạy nước rút so với 93 của Man Utd.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Newcastle mở tỷ số phút 65. Bruno Guimaraes băng xuống cánh phải rồi tạt về cột xa để Allan Saint-Maximin chuyền cho Joe Willock đánh đầu ở cự ly gần. Phút 88, Newcastle dập tắt hy vọng giành điểm của Man Utd khi tiền đạo vào thay người Callum Wilson đánh bại Victor Lindelof trong pha không chiến, đánh đầu chéo góc khiến thủ thành David de Gea chôn chân.

Cách đây gần hai tháng, Man Utd hạ Newcastle với tỷ số tương tự ở chung kết Cup Liên đoàn nhờ công Casemiro và Marcus Rashford. Ten Hag phủ nhận việc "Quỷ Đỏ" thất bại vì đánh giá thấp đối thủ, đồng thời cho rằng hàng công không tạo đủ cơ hội ngon ăn để gây áp lực. "Chúng tôi bình tĩnh triển khai bóng, nhưng ở khía cạnh tấn công, chúng tôi không tạo được gì", ông nhấn mạnh.

Sau đó, HLV người Hà Lan lại nói về việc Man Utd thi đấu thiếu khát khao và phải nhanh chóng rút ra bài học. Ông cũng tự tin Man Utd sẽ lập tức đứng dậy, như khi hạ Betis ở vòng 1/8 Europa League và Fulham ở tứ kết Cup FA ngay sau thảm bại 0-7 trên sân Liverpool tại Ngoại hạng Anh.

Marcus Rashford thất vọng sau bàn thua thứ hai của Man Utd trên sân St James' Park ngày 2/4. Ảnh: Reuters

Hôm qua, trong nỗ lực giật lại một điểm, Ten Hag tung Facundo Pellistri, Victor Lindelof vào thay bộ đôi trung vệ đá chính Lisandro Martinez, Raphael Varane phút 83 - thời điểm bị dẫn trước 0-1. HLV Hà Lan giải thích muốn chuyển Man Utd về sơ đồ ba hậu vệ với Lindelof che chắn các khoảng trống, nhằm cải thiện khâu triển khai bóng. Nhưng thay đổi này không mang lại hiệu quả khi họ để Newcastle tìm được bàn ấn định chỉ năm phút sau.

Sau thất bại này, Man Utd mất vị trí thứ ba vào chính tay Newcastle khi cùng có 50 điểm qua 27 trận, nhưng kém về hiệu số. Tottenham có 49 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận.

Ngày 5/4, Newcastle đá bù với West Ham, còn Man Utd trở về sân nhà tiếp Brentford.

Hồng Duy