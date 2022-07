Ten Hag muốn mua thêm tiền đạo

AustraliaTân HLV Erik ten Hag khẳng định Man Utd phải tăng cường hàng công nếu muốn cạnh tranh danh hiệu mùa tới.

"Việc chiêu mộ thêm tiền đạo là rất quan trọng, nếu Man Utd muốn thành công", Ten Hag nói trong buổi họp báo ngày 22/7 trước trận giao hữu với Aston Villa. "Mùa giải tới thực sự dài với mật độ thi đấy dày đặc. Chúng tôi muốn có thêm nhiều lựa chọn trên hàng công, và có thời gian để tuyển mộ thêm các tân binh".

Mùa trước, Cristiano Ronaldo là tiền đạo số một của Man Utd, với 24 bàn trên mọi đấu trường. Nhưng hè này, anh đang muốn ra. Tiền đạo 37 tuổi viện lý do gia đình để vắng mặt trong đợt du đấu của CLB đến châu Á và Australia.

Theo truyền thông Anh, ngay cả khi Ronaldo ở lại, Ten Hag cũng muốn tăng cường hàng công để có thêm những lựa chọn và xoay tua trong mùa giải bị gián đoạn bởi World Cup. Man Utd được cho đã đàm phán với Junior Pedroso, người đại diện của Antony, tại Manchester ngày 21/7. Nhưng thương vụ đang bế tắc do Ajax yêu cầu phí chuyển nhượng hơn 80 triệu USD.

Sau khi bổ sung hàng thủ, Ten Hag muốn tăng cường cho hàng công Man Utd. Ảnh: EPA

Khi được hỏi về Ronaldo, Ten Hag thừa nhận mọi chuyện không tiến triển so với tuần trước. HLV Hà Lan sẽ tìm cách lắp ghép đội hình sau khi Ronaldo trở lại, và muốn tập trung xây dựng lối chơi dựa trên những con người sẵn có. Hiện, ông thử nghiệm hàng công với bộ tứ Anthony Martial, Jadon Sancho, Bruno Fernandes và Marcus Rashford ở những trận giao hữu vừa qua và thu lại kết quả tích cực. "Bạn có thể thấy họ kết nối rất tốt với nhau", Ten Hag nói thêm. "Man Utd có nhiều cầu thủ tấn công nguy hiểm và chúng tôi cần cải thiện điều đó mỗi ngày".

Sau khi tiếp quản ghế từ HLV tạm quyền Ralf Rangnick, Ten Hag đã ưu tiên gia cố hàng thủ. Từ đầu hè, chủ sân Old Trafford đã tuyển mộ hai hậu vệ, Lisandro Martinez từ Ajax với tổng phí 55 triệu USD và Tyrell Malacia từ Feyenoord với phí 17,5 triệu USD. Ở tuyến trên, Man Utd mới ký hợp đồng với Christian Eriksen theo dạng chuyển nhượng tự do. Họ cũng đạt thỏa thuận 85 triệu USD với Barca, nhưng chưa thể thuyết phục Frenkie de Jong tới Old Trafford.

Man Utd cho thấy những dấu hiệu khởi sắc khi lần lượt thắng Liverpool 4-0, Melbourne Victory 4-1 và Crystal Palace 3-1. HLV Hà Lan hài lòng với màn trình diễn của toàn đội, và đặc biệt ca ngợi những đóng góp của Fred - tiền vệ lốp bóng thành bàn ở trận thắng Liverpool tại Bangkok. "Fred hiện là người kết nối lối chơi, vừa phải phòng ngự, vừa phải tấn công và mang lại nguồn năng lượng tích cực. Tôi hài lòng với sự cải thiện của Fred, và nghĩ cậu ấy thậm chí có thể đá tốt hơn", HLV 52 tuổi nhận định.

Ten Hag thể hiện sự nghiêm khắc sau khi tiếp quản ghế của HLV tạm quyền Ralk Rangnick. Trong một buổi tập mở tại Australia hồi đầu tuần, HLV Hà Lan đã mắng tiền vệ 19 tuổi Zidane Iqbal: "Này Zidane, cố mà giữ bóng trên mặt đất. Thật rác rưởi". Trước đó, ở trận thắng Crystal Palace, khi David de Gea chuyền dài thay vì chuyền ngắn cho đồng đội, Ten Hag cũng quát thủ thành Tây Ban Nha "Cậu đang làm cái quái gì vậy?".

16h45 hôm nay (17h45 giờ Hà Nội), Man Utd sẽ đá trận giao hữu thứ tư gặp Aston Villa.

Hồng Duy (theo Daily Mail)