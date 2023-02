Ten Hag muốn biến Old Trafford thành pháo đài trước Barca

AnhHài lòng với chiến thắng Leicester, nhưng HLV Erik ten Hag yêu cầu các cầu thủ Man Utd nhanh chóng tập trung cho trận tiếp Barca ở lượt về vòng play-off Europa League tuần này.

Khi được hỏi về khả năng đua vô địch Ngoại hạng Anh sau trận thắng 3-0 trước Leicester tối 19/2, Ten Hag trả lời: "Chúng tôi không nghĩ về điều đó. Trước hết, chúng tôi nghĩ về trận đấu tiếp theo. Đó sẽ là một đêm tuyệt vời. Nó phải dành cho chúng tôi, nhưng chúng tôi phải nỗ lực. Chúng tôi phải chiến đấu với Barca cùng người hâm mộ, và biến Old Trafford thành một pháo đài thực sự".

Ở trận lượt đi trên sân Camp Nou, Man Utd hòa 2-2 với Barca. Do không áp dụng luật bàn sân khách, thầy trò Ten Hag cần một chiến thắng ở trận lượt về tối 23/2 trên sân nhà để đi tiếp. Lần gần nhất Man Utd nhận thất bại trên sân Old Trafford là trận thua Sociedad 0-1 ở lượt đầu vòng bảng Europa League hôm 8/9. Từ đó, "Quỷ Đỏ" trải qua 15 trận liên tiếp bất bại tại Old Trafford.

Chiến thắng Leicester là một trong số đó. Trận này, Marcus Rashford sớm đưa Man Utd dẫn hai bàn bằng hai pha đối mặt thủ môn Danny Ward ở phút 25 và 56. Đến phút 61, Jadon Sancho đệm bóng ấn định tỷ số sau đường chuyền của Bruno Fernandes. "Chúng tôi hài lòng với kết quả này", HLV Ten Hag cho hay. "Khi chơi với mật độ ba ngày một trận, không phải lúc nào bạn cũng giữ được phong độ. Hôm nay, hiệp một thực sự khó khăn. Chúng tôi giữ sạch lưới trong hiệp một là nhờ David De Gea".

Ten Hag chỉ đạo trong trận thắng Leicester tối 19/2. Ảnh: EPA

Ten Hag kịp thời chấn chỉnh các cầu thủ trong 15 phút nghỉ giải lao. Sau đó, Man Utd chơi hay hơn và ghi thêm hai bàn. "Tôi nghĩ hiệp hai thật tuyệt vời", HLV của Man Utd cho hay. "Đó là cách mà tôi muốn xem đội của mình thi đấu. Nó không chỉ đem lại sự hứng khởi, mà còn là việc các cầu thủ chơi đúng vị trí, chơi thứ bóng đá đơn giản và sự phối hợp giữa các tuyến. Thật thú vị khi chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội và ghi những bàn thắng đẹp".

HLV người Hà Lan đặc biệt nhấn mạnh về việc các cầu thủ phải chơi bóng vì tập thể. Ông coi đó là nền tảng đem lại thành công cho Man Utd. Trong 17 trận sau kỳ nghỉ World Cup 2022, "Quỷ Đỏ" thắng 13 trận, hòa ba và chỉ thua một. "Rashford đang chơi đúng vị trí, nhưng đừng quên tập thể", Ten Hag nói. "Những bàn thắng của chúng tôi là bàn thắng tập thể. Do đó, tôi muốn nêu bật Fernandes với hai pha kiến tạo tuyệt vời. Fred cũng có một pha kiến tạo rất đẹp. Rashford sẽ không thể ghi bàn, nếu không nhận được bóng".

Hiện, Man Utd đứng thứ ba Ngoại hạng Anh với 49 điểm sau 24 trận, kém Arsenal năm điểm và Man City ba điểm. Trong đó, Arsenal chơi ít hơn một trận.

Bên cạnh Ngoại hạng Anh và Europa League, Man Utd còn vào chung kết Cup Liên đoàn và vòng năm FA Cup. Ngày 26/2, "Quỷ Đỏ" sẽ đá chung kết Cup Liên đoàn với Newcastle.

Thanh Quý (theo Sky Sports)