Ten Hag: 'Man Utd trở lại với thói quen xấu'

AnhTheo HLV Erik ten Hag, trận thua Newcastle 0-2 cuối tuần qua cho thấy Man Utd trở lại với thói quen xấu, thi đấu thiếu đam mê, khát khao.

"Tất nhiên, bạn phải phù hợp với các tiêu chuẩn nhất định, và tiêu chuẩn ở mùa này không chỉ tăng lên mà còn có những biến động", Ten Hag nói hôm 4/4 trong buổi họp báo trước trận đá bù vòng 25 Ngoại hạng Anh gặp Brentford. "Bạn phải biết tại sao lại ở vị trí hiện tại và điều gì đưa Man Utd đến vị trí đó. Đó là quyết tâm, đam mê, khát khao và tôi nhớ điều đó".

HLV Ten Hag dặn dò Fred trước khi tung tiền vệ Brazil vào thay người trong trận Man Utd thua Newcastle ở vòng 29 Ngoại hạng Anh ngày 2/4. Ảnh: manutd.com

Trên sân St James' Park cuối tuần qua, Newcastle chỉ cầm bóng 45%, nhưng dứt điểm 22 lần với sáu cú trúng đích, so với sáu và một của Man Utd. "Chích chòe" thậm chí đã có chiến thắng đậm hơn nếu chắt chiu cơ hội, khi sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 3,54 - so với 0,54 của đội khách. Ngoài ra, các cầu thủ chủ nhà còn 134 lần chạy nước rút so với 93 của Man Utd.

Ten Hag thừa nhận Man Utd thường sụp đổ khi gặp đối thủ mạnh và thi đấu "trên trình độ thông thường". Trước Newcastle, điều này từng xảy ra ở các trận Man Utd thua Brentford 0-4, Man City 3-6 hay Liverpool 0-7.

Theo HLV Hà Lan, Man Utd vẫn thi đấu phập phù và "có xu hướng trở lại lối mòn cũ". Ten Hag giải thích: "Chủ nhật, chúng tôi trở lại với những thói quen xấu và lập tức thảm bại. Các cầu thủ đã nói chuyện và biết đây không phải là tiêu chuẩn của Man Utd. Chúng tôi khởi đầu mùa giải tồi tệ rồi trở lại đúng hướng. Nhưng chúng tôi đến Newcastle và thể hiện màn trình diễn thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn mà chúng tôi có thể mong đợi".

"Quỷ Đỏ" tịt ngòi ba trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, thua Newcastle, hòa Southampton 0-0 và thua Liverpool 0-7. Theo Ten Hag, việc Christian Eriksen chấn thương dài hạn và Casemiro bị treo giò là một trong những lý do chính khiến Man Utd thi đấu không ổn định. HLV 53 tuổi nhận định các trận đấu thường được định đoạt ở hàng tiền vệ và Man Utd phải biết cách thắng ngay cả khi không có lực lượng mạnh nhất.

Casemiro còn bị treo giò hai trận gặp Brentford và Everton, trong khi Eriksen đã trở lại tập luyện nhưng chưa sẵn sàng ra sân. "Không phải ngày mai nhưng Eriksen sẽ sớm trở lại. Cậu ấy sẽ tập luyện cùng đội hôm nay. Vì vậy, chúng tôi phải xem Eriksen có thể tiến triển nhanh như thế nào", Ten Hag tiết lộ.

Ngày 4/4, Man Utd thông báo gia hạn với Luke Shaw đến tháng 6/2027. Theo Ten Hag, thương vụ này là thông điệp tốt khi Shaw là tuyển thủ Anh, là hậu vệ cánh trái hiện đại, có thể thi đấu nhiều vị trí khác và phù hợp với những tiêu chuẩn của chủ sân Old Trafford.

Khi được hỏi về việc đồng nghiệp Graham Potter bị Chelsea sa thải chỉ sau sáu tháng, HLV Hà Lan đáp: "Bạn không bao giờ có thời gian và phải giành kết quả tốt trong bóng đá đỉnh cao. Bạn phải làm việc theo quy trình và tìm sự cân bằng".

Hồng Duy