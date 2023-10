Ten Hag: 'Man Utd đã trở lại'

AnhTrước trận derby với Man City, HLV Erik ten Hag cho rằng Man Utd đang ngày càng tự tin với chuỗi ba trận thắng và là CLB khó chơi với mọi đối thủ.

"Trận gặp Man City chắc chắn là bài kiểm tra lớn", Ten Hag nói hôm 27/10 trong buổi họp báo trước trận đấu trên sân Old Trafford. "Bạn có thể thấy Man Utd đã trở lại nơi mong muốn. Đây là tập thể khó bị đánh bại và họ tìm ra cách để chiến thắng. Vì vậy, chúng tôi đang đi đúng hướng".

Man Utd khởi đầu chật vật mùa này, khi thua bốn qua chín trận Ngoại hạng Anh và hai trận đầu tại Champions League. Nhưng ba trận gần nhất họ toàn thắng, lần lượt trước Brentford, Sheffield và Copenhagen.

Dù vậy, đó đều là những đối thủ dưới cơ, và đều với cách biệt chỉ một bàn. Thậm chí, cả năm bàn thắng của Man Utd đều được ghi bởi các tiền vệ và hậu vệ. Theo Ten Hag, các tiền đạo Rasmus Hojlund và Marcus Rashford đã thi đấu tốt, nhưng cần ăn khớp và dứt điểm sắc bén hơn. "Có nhiều tình huống Man Utd áp đảo đối thủ trong vòng cấm nhưng không thể ghi bàn hay thậm chí sút chệch khung thành. Chúng tôi phải làm tốt hơn", HLV 53 tuổi bày tỏ. "Tôi tin chắc với phẩm chất từ các cầu thủ, họ sẽ ra sân và ghi nhiều bàn hơn".

HLV Ten Hag bên ngoài đường biên trận Man Utd - Copenhagen ở Champions League hôm 24/10 trên sân Old Trafford. Ảnh: Reuters

Rashford là cầu thủ Man Utd thi đấu nổi bật nhất mùa trước, với 30 bàn và 11 kiến tạo qua 56 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 17 tại Ngoại hạng Anh, sáu ở Europa League, sáu ở Cup Liên đoàn và một tại Cup FA. Nhờ đó, tiền đạo người Anh nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year) và Cầu thủ hay nhất do đồng đội bầu chọn tại lễ trao giải cuối mùa thường niên của Man Utd.

Mùa này, Rashford mới ghi một bàn và một kiến tạo qua chín vòng đầu Ngoại hạng Anh. Dù vậy, HLV Ten Hag khẳng định sẽ tiếp tục trao sự tin tưởng cho Rashford, và có niềm tin mãnh liệt rằng tiền đạo 25 tuổi sẽ trở lại ghi nhiều bàn.

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng cho biết Casemiro chưa đạt thể trạng tốt nhất và phải chạy đua với thời gian để kịp trở lại cho trận Man City. Tiền vệ trung tâm 31 tuổi lỡ trận thắng Sheffield ở Ngoại hạng Anh và Copenhagen ở Champions League, vì chấn thương mắt cá sau khi hội quân cùng Brazil đá vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Bên cạnh đó, hàng loạt cầu thủ khác của Man Utd như Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Amad Diallo cũng tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, trong khi Jadon Sancho vẫn bị treo giò nội bộ vì vấn đề kỷ luật.

Bù lại, Alejandro Garnacho sẵn sàng ra sân, dù ồn ào về bài đăng trên mạng xã hội liên quan đến đồng đội Andre Onana. HLV Ten Hag nói ông không lo lắng về khả năng ra án phạt từ LĐBĐ Anh (FA). Bản thân thủ thành người Cameroon cũng lên tiếng bảo vệ Garnacho, cho rằng đồng đội không hề có hàm ý phân biệt chủng tộc.

Hồng Duy