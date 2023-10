Ten Hag: 'Man Utd bị la ó là đúng'

Sau khi thua Crystal Palace 0-1 trên sân nhà, HLV Erik ten Hag thấu hiểu phản ứng dữ dội của người hâm mộ bởi Man Utd được kỳ vọng phải thắng mọi trận đấu.

"Tôi hiểu điều đó", Ten Hag nói sau trận thua ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, khi được hỏi về việc Man Utd bị người hâm mộ la ó. "Khi gặp Crystal Palace cả sân nhà hay sân khách, Man Utd phải thắng. Với tất cả sự tôn trọng, tôi biết mọi trận đấu ở Ngoại hạng Anh đều rất khó khăn và bạn phải đạt phong độ cao nhất. Tôi hiểu các CĐV luôn mong đợi chiến thắng, và chúng tôi không làm được điều đó".

Ten Hag chỉ đạo cầu thủ Man Utd trong trận thua Crystal Palace 0-1 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 7 Ngoại hạng Anh ngày 30/9. Ảnh: PA

So với trận thắng trên sân Burnley ở vòng 6, Ten Hag thay bốn vị trí, khi trao suất đá chính cho Sofyan Amrabat, Raphael Varane, Mason Mount và Facundo Pellistri. Với lợi thế sân nhà, Man Utd kiểm soát bóng 78%, dứt điểm 19 lần với bốn cú trúng đích nhưng không thể ghi bàn. Phía đối diện, Crystal Palace chỉ sút trúng đích hai lần và ghi một bàn - tuyệt phẩm vô-lê của trung vệ Joachim Andersen ở phút 25 - để giành ba điểm.

Kết quả này khiến Man Utd nhận loạt thống kê tệ hại. Lần đầu họ thua bốn qua bảy trận mở màn giải VĐQG Anh kể từ năm 1989. Man Utd hiện tụt xuống thứ 10 với chín điểm, ghi bảy và thủng lưới 11 bàn, có hiệu số -4. Đây là khởi đầu tệ nhất của Man Utd qua bảy vòng đầu giải VĐQG Anh kể từ khi giành bảy điểm qua bảy trận đầu mùa 1989-1990.

Man Utd cũng lần đầu nhận hai thất bại liên tiếp trên sân Old Trafford tại Ngoại hạng Anh kể từ khi thua Liverpool và Man City vào tháng 10 và 11 năm 2021 - hai trận sân nhà cuối cùng dưới trướng HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Ten Hag nhấn mạnh Man Utd phải sớm tìm sự ổn định và không có lời bào chữa nào cho phong độ tệ hại này. "Tôi không thể nói lý do bởi bạn sẽ chỉ xem đó là cái cớ và không có lời bào chữa nào cả. Man Utd phải thắng", ông thừa nhận. "Tất nhiên, đó là điều đáng lo ngại bởi chúng tôi phải nhất quán hơn. Yêu cầu với Man Utd là thắng liên tiếp, bắt nhịp, và phải phải làm tốt hơn những gì chúng tôi đang làm lúc này".

Maguire và các cầu thủ Man Utd rời sân sau trận thua Crystal Palace ngày 30/9. Ảnh: Reuters

Rashford là cầu thủ Man Utd thi đấu nổi bật nhất mùa trước, với 30 bàn và 11 kiến tạo qua 56 trận trên mọi đấu trường, gồm 17 tại Ngoại hạng Anh, sáu ở Europa League, sáu ở Cup Liên đoàn và một tại Cup FA. Nhờ đó, tiền đạo người Anh nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year) và Cầu thủ hay nhất do đồng đội bầu chọn tại lễ trao giải cuối mùa thường niên của Man Utd.

Nhưng mùa này, Rashford sa sút với một bàn và một kiến tạo qua bảy vòng đầu. "Tôi nghĩ Rashford biết mình có thể làm tốt hơn và tin chắc cậu ấy sẽ làm được", Ten Hag bảo vệ học trò. "Rashford tập luyện chăm chỉ và sẽ tìm lại phong độ, nhưng mọi thứ không phụ thuộc vào một cá nhân. Toàn đội phải làm việc xung quanh Rashford và phải nỗ lực hơn. Việc đưa ra quyết định không đủ tốt khiến chúng tôi không thể ghi bàn".

Trong khi đó, HLV 75 tuổi Roy Hodgson kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân Old Trafford lên năm trận, gồm bốn trận dẫn dắt Crystal Palace và một với Watford. "Tôi hạnh phúc với thành tích này, nhưng điều tôi hài lòng nhất là cách đội bóng thi đấu và chiến thắng", ông nói.

Trong hai trận tiếp theo, Man Utd lần lượt đấu Galatasaray ở lượt hai bảng A Champions League ngày 3/10 và Brentford ở vòng tám Ngoại hạng Anh ngày 7/10, đều tại Old Trafford.

Hồng Duy