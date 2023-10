Ten Hag: 'Không phải lần đầu Man Utd đá tệ'

AnhTheo HLV Erik ten Hag, Man Utd có đủ kinh nghiệm và cá tính để tiếp tục vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, như đã làm nhiều lần trước đây.

"Không phải lần đầu chúng tôi rơi vào tình cảnh như bây giờ", Ten Hag nói ngày 2/10 tại họp báo trước trận gặp Galatasaray ở lượt hai bảng A Champions League. "Bạn phải đối mặt với nó và những cầu thủ có kinh nghiệm biết cách đối phó với nó. Bóng đá đâu chỉ có thăng hoa, mà còn có cả những gập ghềnh, khoảng trống. Khi đó, bạn phải thể hiện tính cách tập thể lẫn cá nhân để xoay chuyển tình thế".

Ten Hag quan sát các cầu thủ Man Utd trên sân tập Carrington ngày 2/10. Ảnh: manutd.com

Hè 2022, Ten Hag kế nhiệm Ralf Rangnick và trải qua mùa giải đầu tiên thành công, giúp Man Utd cán đích thứ tư Ngoại hạng Anh để trở lại Champions League và vô địch Cup Liên đoàn để đoạt danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2017. Nhưng "Quỷ Đỏ" vẫn có nhiều màn trình diễn tệ, như việc thua Brighton 1-2, Brentford 0-4 ở hai lượt mở màn, thua Man City 3-6, Liverpool 0-7 tại Ngoại hạng Anh hay thua 0-3 trên sân Sevilla ở tứ kết lượt về Europa League.

Mùa này, Man Utd thậm chí có bắt đầu mùa giải tệ hơn khi lần đầu thua bốn qua bảy trận mở màn giải VĐQG Anh kể từ năm 1989. Đội hiện đứng thứ 10 Ngoại hạng Anh với chín điểm, ghi bảy và thủng lưới 11 bàn, có hiệu số -4. Đây là khởi đầu tệ nhất của Man Utd qua bảy vòng đầu giải VĐQG Anh kể từ khi giành bảy điểm qua bảy trận đầu mùa 1989-1990.

Theo Ten Hag, Man Utd gặp khó khi mất các hậu vệ cánh Tyrell Malacia, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Sergio Reguilon vì chấn thương, và buộc phải kéo tiền vệ phòng ngự Sofyan Amrabat xuống đá hậu vệ trái trận thua Crystal Palace 0-1 ngay tại Old Trafford cuối tuần qua. HLV Hà Lan đồng thời cho rằng Man Utd thể hiện nhiều điểm tích cực ở trận này, sẽ phân tích kỹ lưỡng để tìm ra vấn đề cũng như những giải pháp.

Khi được hỏi muốn cải thiện phong độ hay đạt thành tích tốt hơn, Ten Hag đáp: "Như tôi đã nói, bóng đá đỉnh cao luôn hướng đến kết quả. Nhưng nếu thực hiện các bước không đúng, nếu quy trình không đúng, bạn sẽ không thể thắng. Vì vậy, tôi muốn cả hai".

Rashford là cầu thủ Man Utd thi đấu nổi bật nhất mùa trước, với 30 bàn và 11 kiến tạo qua 56 trận trên mọi đấu trường, gồm 17 tại Ngoại hạng Anh, sáu ở Europa League, sáu ở Cup Liên đoàn và một tại Cup FA. Nhờ đó, tiền đạo người Anh nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year) và Cầu thủ hay nhất do đồng đội bầu chọn tại lễ trao giải cuối mùa thường niên của Man Utd.

Nhưng mùa này, Rashford sa sút với một bàn và một kiến tạo qua bảy vòng đầu. Ten Hag thừa nhận Rashford phung phí nhiều cơ hội từ đầu mùa, như việc anh có năm hoặc sáu lần ở vị trí tốt để ghi bàn trong trận thua Brighton 1-3 hôm 16/9. HLV 53 tuổi tin học trò sẽ sớm nổ súng đều đặn trở lại nếu tiếp tục tập luyện chăm chỉ hàng ngày và nhận sự giúp đỡ của toàn đội.

Ten Hag nhận định Galatasaray rất mạnh, có nhiều cầu thủ nguy hiểm, như Wilfried Zaha - cầu thủ khoác áo Man Utd giai đoạn 2013-2015, Mauro Icardi, Dries Mertens, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay, Tete hay Angelino. Ông cũng xác nhận Antony sẵn sàng ra sân khi trở lại tập luyện từ cuối tuần trước, còn trung vệ Lisandro Martinez phải mổ lần hai để trị dứt điểm vết gãy xương bàn chân và nghỉ dài hạn.

Hồng Duy