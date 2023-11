Ten Hag không hài lòng với Rashford

AnhHLV Erik ten Hag thừa nhận không hài lòng với phong độ của Marcus Rashford từ đầu mùa, nhưng tin tiền đạo người Anh sẽ sớm trở lại ghi bàn.

"Chúng tôi không hài lòng, và tôi nghĩ Rashford cũng không hài lòng, nhưng đó là vì chúng tôi có kỳ vọng. Rashford đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân và lúc này, cậu ấy đang không có phong độ tốt nhất", Ten Hag nói hôm 10/11 trong buổi họp báo trước trận gặp Luton Town ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

HLV Ten Hag nhìn theo khi Rashford rời sân thay người cuối trận Man Utd thua Man City 0-3 trên sân nhà Old Trafford ở Ngoại hạng Anh ngày 29/10. Ảnh: Reuters

Mùa trước, Rashford ghi 30 bàn và kiến tạo 11 qua 56 trận trên mọi đấu trường, gồm 17 tại Ngoại hạng Anh, sáu ở Europa League, sáu ở Cup Liên đoàn và một tại Cup FA. Nhờ đó, tiền đạo người Anh nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year) và Cầu thủ hay nhất do đồng đội bầu chọn tại lễ trao giải cuối mùa thường niên của Man Utd.

Rashford cũng là cầu thủ đầu tiên của Man Utd chạm mốc 30 bàn trong một mùa sau khi Ferguson giải nghệ, và sánh ngang với thành tích của Robin van Persie ở mùa vô địch 2012-2013. Tiền đạo 25 tuổi còn ba lần giành giải Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh vào tháng 9, tháng 1 và tháng 2. Nhờ đó, vào tháng 7/2023, Rashford được Man Utd tăng lương theo hợp đồng mới có thời hạn năm năm đến năm 2028 với lương tuần 390.000 USD. Đây là mức đãi ngộ hàng đầu với một cầu thủ Anh, chỉ sau Raheem Sterling với thu nhập 450.000 USD mỗi tuần tại Chelsea.

Nhưng Rashford sa sút mùa này khi mới ghi một bàn qua 15 trận trên mọi đấu trường - pha lập công trong trận thua 1-3 trên sân Arsenal tại Ngoại hạng Anh hôm 3/9. Anh vừa nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay hiệp một và khiến Man Utd thua ngược 3-4 trên sân Copenhagen ở lượt bốn bảng A Champions League hồi giữa tuần.

Ten Hag tự tin Rashford sẽ tìm lại mạch ghi bàn khi Man Utd thi đấu tốt hơn và mọi thứ có thể xoay chuyển chỉ sau một trận. "Rashford nhận thức được mọi thứ và sẽ sớm trở lại đúng hướng", HLV Hà Lan nhấn mạnh. "Điều đó có thể xảy ra rất nhanh. Đôi khi bạn chỉ cần một trận. Tôi tin Rashford sẽ sớm tìm lại phong độ".

Một cầu thủ người Anh khác cũng gây thất vọng là Mason Mount. Được Man Utd tuyển mộ với mức phí 76 triệu USD và trao chiếc áo số 7 huyền thoại, Mount gặp khó trong việc cạnh tranh vị trí đá chính và chưa ghi bàn nào qua 11 trận trên mọi đấu trường.

Ten Hag cho rằng Mount gặp khó vì chấn thương nặng ngay sau khi gia nhập CLB và nhấn mạnh kỳ vọng vào tân binh người Anh không hề thay đổi. "Đó là thời điểm tồi tệ nhất để chấn thương với một tân binh bởi nó cản trở quá trình hòa nhập. Đó là bước thụt lùi và Mount phải chiến đấu để tìm đường quay trở lại", HLV Hà Lan nói và để ngỏ khả năng xếp tiền vệ 24 tuổi đá chính hôm nay.

Man Utd thua chín qua 17 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa - khởi đầu tệ nhất từ năm 1974, gồm ba thất bại trong bốn trận thi đấu trên sân nhà gần nhất. Nhưng Ten Hag tin "Quỷ đỏ" sẽ sớm trở lại mạch thắng, bắt đầu từ màn tiếp đón Luton tại Old Trafford hôm nay. Ông cũng xem những trận thắng Fulham và Brentford là dẫn chứng cho việc Man Utd có thể trở lại mạnh mẽ sau thất bại.

Về nhân sự, Ten Hag xác nhận Jonny Evans chắc chắn vắng mặt vì chấn thương ở trận thua Copenhagen, trong khi Amad Diallo, Casemiro, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez và Luke Shaw vẫn vắng mặt vì chấn thương dài hạn.

Hồng Duy