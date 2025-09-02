Ten Hag bất ngờ khi bị Leverkusen sa thải chỉ sau hai trận

ĐứcErik ten Hag nói rằng ông không lường trước được quyết định của Bayer Leverkusen, khi bị sa thải chỉ sau hai trận dẫn dắt CLB Đức tại Bundesliga.

"Quyết định của ban lãnh đạo Leverkusen cho tôi nghỉ việc sáng nay hoàn toàn bất ngờ", thông cáo của Ten Hag ngày 1/9 có đoạn. "Chưa từng có tiền lệ một đội chia tay HLV chỉ sau hai trận tại giải VĐQG".

Theo nhà cầm quân người Hà Lan, đội hình Leverkusen mùa này đã thay đổi mạnh sau khi nhiều trụ cột rời đi, như hậu vệ Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, tiền vệ Amine Adli, Granit Xhaka và Florian Wirtz. Đổi lại, đội bóng chiêu mộ những cầu thủ ít tên tuổi hơn như Jarell Quansah, Malik Tillman, Eliesse Ben Seghir, Loic Bade hay Lucas Vazquez.

HLV Erik ten Hag trong trận Leverkusen gặp Hoffenheim trên sân BayArena, thành phố Leverkusen, Đức, vòng một Bundesliga ngày 23/8/2025. Ảnh: Reuters

"Xây dựng đội bóng mới gắn kết cần quá trình cẩn trọng, đòi hỏi cả thời gian và sự tin tưởng", Ten Hag nói thêm. "Một huấn luyện viên mới xứng đáng có không gian để thực hiện tầm nhìn, thiết lập các tiêu chuẩn, định hình đội bóng và để lại dấu ấn riêng trong lối chơi".

HLV 55 tuổi thừa nhận ông đến Đức với nhiều kỳ vọng, nhưng mối quan hệ với ban lãnh đạo Leverkusen chưa bao giờ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. "Tôi đã bắt đầu công việc này với niềm tin và năng lượng tràn đầy. Nhưng thật không may, ban lãnh đạo đã không sẵn lòng dành cho tôi thời gian và sự tin tưởng cần thiết, khiến tôi vô cùng hối tiếc", Ten Hag nói thêm.

Trong sự nghiệp cầm quân, Ten Hag gắn bó một năm trở lên với các đội bóng ông dẫn dắt. HLV người Hà Lan đạt được nhiều danh hiệu và thành công, như ba chức vô địch Hà Lan và vào bán kết Champions League cùng Ajax. Tại Man Utd thời 2022-2024, ông cũng giúp đội giành Cup Liên đoàn và Cup FA.

"Mỗi mùa giải tôi có thể theo đuổi đến cùng đều đem lại thành công. Những CLB đặt niềm tin vào tôi đã được đền đáp xứng đáng bằng các danh hiệu", ông nhấn mạnh.

Ten Hag thay thế Xabi Alonso cách đây hai tháng, sau khi HLV người Tây Ban Nha chuyển sang Real Madrid. Leverkusen khởi đầu Bundesliga 2025-2026 bằng thất bại 1-2 trước Hoffenheim sau đó bị Bremen cầm hòa 3-3. Quyết định của Leverkusen hôm 1/9 đồng nghĩa ông trở thành HLV bị sa thải nhanh nhất lịch sử giải đấu này.

Hoàng An tổng hợp