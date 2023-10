Ten Hag bắt cầu thủ Man Utd xem Man City ăn mừng

AnhHLV Erik ten Hag yêu cầu toàn đội Man Utd ngồi trong im lặng, xem màn ăn mừng của Man City ở trận thắng 3-0 ngay trên sân Old Trafford tại vòng 10 Ngoại hạng Anh.

Theo báo Anh Sunsport, khi trở lại phòng thay đồ ở Old Trafford sau trận, Ten Hag yêu cầu các cầu thủ Man Utd ngồi im lặng, xem màn mừng chiến thắng của dàn sao Man City ở bên kia đường hầm cũng như trong sân.

HLV Hà Lan cũng muốn các học trò nghe thấy những tiếng hô vang ca ngợi của người hâm mộ Man City với màn trình diễn áp đảo và thắng 3-0 ngay tại Old Trafford.

Cầu thủ Man Utd thất vọng khi rời sân sau trận thua Man City trên sân nhà Old Trafford ngày 29/10. Ảnh: Reuters

Ten Hag tức giận với màn trình diễn trong hiệp hai và đã mắng xối xả các học trò. Ông lên kế hoạch thưởng các cầu thủ Man Utd một ngày nghỉ vào 30/10 nếu họ đánh bại nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng kế hoạch này bị hủy bỏ và toàn đội phải đến sân tập để phân tích thêm màn thảm bại ngay trên sân nhà.

Theo Sunsport, khi về nhà, các cầu thủ Man Utd còn phải xem các video được cá nhân hóa do Ten Hag chuẩn bị để thấy những gì họ làm chưa đúng, khắc phục và cải thiện.

Ten Hag từng áp dụng hình phạt tương tự, khi yêu cầu các cầu thủ Man Utd xem màn hình cảnh cầu thủ Liverpool ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận thắng 7-0 hồi tháng 3/2023. Khi đó, "Quỷ Đỏ" đá trên sân Anfield và chỉ nhận hình phạt của Ten Hag lúc trở lại Manchester một ngày sau.

Trận thua 0-3 trên sân Old Trafford hôm 29/10 càng làm rõ sự áp đảo và khoảng cách lớn giữa Man City và Man Utd. Dưới trướng Pep Guardiola, Man City kiếm nhiều hơn Man Utd 145 điểm (649 so với 504), thắng nhiều hơn 60 trận tại Ngoại hạng Anh (205 so với 145) và ghi nhiều hơn 229 bàn (681 so với 452).

Man Utd thua năm qua 10 trận mở màn và tụt xuống thứ tám Ngoại hạng Anh, kém đầu bảng Tottenham tới 11 điểm. Đây là khởi đầu mùa giải tệ nhất của "Quỷ Đỏ" kể từ mùa giải 1986-1987, khi Ron Atkinson bị sa thải vào ngày 6/11.

Thành tích này khiến chiếc ghế của Ten Hag bắt đầu lung lay. HLV Hà Lan hiện hưởng lương mùa 11 triệu USD theo hợp đồng còn hạn đến tháng 6/2025. Để bổ nhiệm HLV mới, ban lãnh đạo Man Utd sẽ phải đền bù khoản lương còn lại trong hợp đồng của Ten Hag - hơn 18 triệu USD.

Hồng Duy