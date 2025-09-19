Tên cướp vứt 45 chỉ vàng ra đường khi bị truy đuổi

Hà NộiVờ mua vàng và được cho cầm xem, nhân lúc người bán mải dựng xe máy, Vũ Ngọc Quỳnh cầm 45 chỉ vàng bỏ chạy, vứt dọc đường khi bị truy đuổi.

Ngày 19/9, TAND Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Vũ Ngọc Quỳnh, 24 tuổi, trú tỉnh Nghệ An về tội Cướp giật tài sản.

Bản án sơ thẩm được TAND khu vực 4 Hà Nội tuyên hồi tháng 7 xác định Quỳnh thất nghiệp, lập kế hoạch hẹn gặp mua bán vàng sau đó chiếm đoạt. Ngày 11/2, Quỳnh đọc được bài viết với nội dung có nhu cầu bán vàng trên trang Facebook cá nhân của anh Nghĩa. Quỳnh nhắn tin hỏi và thỏa thuận mua với giá 89 triệu đồng một cây vàng.

Hôm sau, họ hẹn gặp. Anh Nghĩa chở Quỳnh đến cửa hàng vàng bạc ở Trung Hòa, Hà Nội để kiểm tra vàng. Tại đây, nhân viên xác định 4,5 cây vàng của anh Nghĩa mang tới đều là hàng thật.

Anh Nghĩa đưa Quỳnh cầm vàng và chở sang địa chỉ gần đó để giao dịch. Tới nơi, Quỳnh xuống xe. Trong lúc anh Nghĩa đi xe máy lên vỉa hè, Quỳnh cầm số vàng bỏ chạy.

Quỳnh chạy vào ngõ, vứt vàng dọc đường bỏ chạy nhưng vài phút sau bị anh Nghĩa và người dân bắt, thu tang vật. Tổng trị giá số vàng Quỳnh bị cáo buộc cướp giật là hơn 395 triệu đồng.

Tòa sơ thẩm xác định Quỳnh có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị TAND quận Cầu Giấy xử phạt 12 tháng tù vào năm 2022, ra trại ngày 30/4/2023. Bị cáo chưa được xóa án tích mà tiếp tục hành vi vi phạm nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng tái phạm.

Sau phiên sơ thẩm, Quỳnh xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tại tòa hôm nay, bị cáo rút lại kháng cáo, chấp nhận án 12 năm 6 tháng tù.

Hải Thư