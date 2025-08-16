Tên cướp sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP HCM bị bắt

Người đàn ông 62 tuổi ở đối diện nhà nạn nhân bị bắt giữ sau một ngày sát hại cụ bà 80 tuổi với mục đích cướp tài sản.

Ngày 16/8, Công an TP HCM bắt người đàn ông 62 tuổi với cáo buộc là nghi can sát hại cụ bà 80 tuổi ở phường Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ.

Bước đầu, người này thừa nhận hành vi, khai đi cướp vì nợ nần. Sau khi gây án, do là hàng xóm, nghi phạm vẫn đến đám tang của cụ bà như những người xung quanh khác.

Hình ảnh nghi can sát hại cụ bà. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Trước đó, sáng 15/8, người nhà phát hiện cụ bà tử vong trên ghế xếp ở phòng khách. Lúc đầu, gia đình tưởng cụ qua đời tự nhiên do tuổi cao sức yếu, tuy nhiên khi xem lại camera thì phát hiện có một người đàn ông lẻn vào nhà sát hại. Sau khi gây án, người này đã cắt điện và cáp wifi rồi tìm kiếm tài sản.

Nhà chức trách đang tiếp tục làm rõ sự việc và tài sản bị cướp.

Phước Tuấn