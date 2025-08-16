Tên cướp sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP HCM bị bắt

Ngày 16/8, Công an TP HCM bắt người đàn ông 62 tuổi với cáo buộc là nghi can sát hại cụ bà 80 tuổi ở phường Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ.
Bước đầu, người này thừa nhận hành vi, khai đi cướp vì nợ nần. Sau khi gây án, do là hàng xóm, nghi phạm vẫn đến đám tang của cụ bà như những người xung quanh khác.
Trước đó, sáng 15/8, người nhà phát hiện cụ bà tử vong trên ghế xếp ở phòng khách. Lúc đầu, gia đình tưởng cụ qua đời tự nhiên do tuổi cao sức yếu, tuy nhiên khi xem lại camera thì phát hiện có một người đàn ông lẻn vào nhà sát hại. Sau khi gây án, người này đã cắt điện và cáp wifi rồi tìm kiếm tài sản.
Nhà chức trách đang tiếp tục làm rõ sự việc và tài sản bị cướp.
Phước Tuấn