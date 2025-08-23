Tên cướp rút dao đâm người truy đuổi

Đồng NaiKhi bị chủ cửa hàng điện thoại và người dân truy đuổi, tên cướp rút dao đâm loạn xạ để thoát thân.

Khoảng 9h ngày 23/8, nam thanh niên mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đi bộ vào cửa hàng điện thoại Nhật Nam trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Long Bình, hỏi sửa điện thoại.

Tên cướp điện thoại rút dao đâm người dân truy đuổi Camera ghi lại cảnh tên cướp lấy điện thoại, bỏ chạy. Video: Camera an ninh

Thấy trong tiệm chỉ có người phụ nữ cùng hai cháu nhỏ đang chơi game, gã thanh niên ngỏ ý xem điện thoại để mua. Bà chủ tiệm đưa ra 2 chiếc iPhone, người này cầm lên xem. Thừa lúc người phụ nữ không để ý, hắn cầm 2 điện thoại bỏ chạy ra đường.

Chủ tiệm hô hoán, cùng người dân truy đuổi. Tuy nhiên, tên cướp rút dao tấn công, đâm loạn xạ rồi nhảy lên xe máy để sẵn ở đó tẩu thoát. May mắn không ai bị thương.

Công an phường Long Bình đã trích xuất camera, truy bắt tên cướp.

Phước Tuấn