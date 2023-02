Tên cướp đâm trọng thương hai người truy bắt

Bình DươngNguyễn Trọng Toàn, 37 tuổi, bị lộ tẩy hành vi ăn trộm xe máy đã đâm trọng thương hai người truy đuổi.

Ngày 20/2, Toàn, 37 tuổi, quê Nghệ An đã bị Công an thành phố Dĩ An tạm giữ để điều tra hành vi Cướp tài sản và Giết người.

Theo điều tra, sáng nay Toàn cùng ba người đi hai xe đến khu vực làng đại học Thủ Đức tìm cơ hội ăn trộm. Qua khu vực phường Đông Hòa, TP Dĩ An, thấy một xe máy trước cửa hàng, Toàn dùng đoản bẻ khóa. Ba người còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới.

Người dân truy bắt Toàn. Ảnh: Thái Hà

Lúc này, phát hiện hành vi của Toàn, người dân hô hoán, truy đuổi. Toàn lập tức rút dao đâm hai dân, gây thương tích nặng. 5 phút sau, Toàn bị hàng chục người vây bắt, giao công an.

Ba đồng phạm của Toàn lợi dụng lúc hỗn loạn đã lái xe tẩu thoát. Khám người Toàn, cảnh sát thu nhiều dụng cụ dùng để bẻ khóa xe máy, bình xịt hơi cay, dao...

Phước Tuấn