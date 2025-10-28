Tên cướp cầm súng giả, trốn cảnh sát suốt 5 giờ trong đồng cỏ

TP HCMTrần Minh Tân, 35 tuổi, giật túi tiền có 100 triệu đồng của tiểu thương, rút súng giả đe doạ, trốn vào đồng cỏ khiến cảnh sát phải truy lùng suốt 5 giờ.

Ngày 28/10, Tân bị Phòng Cảnh sát hình sự TP HCM cùng Công an Phường Bình Đông (huyện Bình Chánh cũ) bắt về hành vi Cướp tài sản.

Trần Minh Tân bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra, hơn 4h sáng 27/10, Tân vào sạp hàng tại chợ đầu mối Bình Điền, giả vờ mua rồi bất ngờ giật túi tiền 100 triệu đồng của chủ sạp, bỏ chạy. Nạn nhân tri hô, nhiều tiểu thương đuổi theo nhưng anh ta rút vật giống súng đe dọa.

Bị truy đuổi, Tân vứt lại túi tiền, chạy vào bãi đất trống cỏ dại um tùm để lẩn trốn. Thấy người này có súng, người dân không dám tiếp cận, báo cảnh sát.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và lực lượng Cảnh sát cơ động phong tỏa khu vực. Do địa hình nhiều cỏ rậm, cảnh sát dùng flycam truy tìm. Sau 5 giờ, trinh sát phát hiện và khống chế được Tân.

Cảnh sát thu giữ xe máy, khẩu súng giả (dạng đồ chơi) và dao của nghi phạm. Tân khai cần tiều tiêu xài nên chuẩn bị hung khí, để cướp tài sản của các tiểu thương tại khu chợ lúc rạng sáng.

Cảnh sát bay flycam, phát hiện tung tích tên cướp. Ảnh: Công an TP HCM

Chợ đầu mối Bình Điền nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam TP HCM, là trung tâm cung ứng nông sản - thực phẩm lớn nhất thành phố. Khu vực này là vùng đất thấp ven sông Bến Lức, nằm dọc theo Đại lộ Nguyễn Văn Linh - tuyến đường huyết mạch nối khu Nam Sài Gòn với Quốc lộ 1A và các tỉnh miền Tây. Xung quanh chợ vốn là vùng đô thị - công nghiệp đang phát triển, xen kẽ kho bãi, xưởng chế biến và khu dân cư.

Quốc Thắng