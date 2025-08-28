Tên cướp bị tóm vì chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay con trai

MỹKhi chặn xe Marcu Rostas để kiểm tra, cảnh sát phát hiện chiếc đồng hồ Rolex trị giá 40.000 USD đeo trên cổ tay con trai 10 tuổi của anh ta.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Martin (Florida) cho biết Marcu Rostas, 33 tuổi, quốc tịch Romania, bị bắt vào 25/8, chỉ một ngày sau khi bị cáo buộc cướp một cửa hàng trang sức ở thành phố Stuart.

Khi bị cảnh sát chặn xe trên đường để kiểm tra, Marcu đang đi cùng vợ và hai con nhỏ. Cảnh sát chú ý thấy con trai 10 tuổi của Marcu đeo chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng), quá cỡ so với cổ tay của cậu bé. Con gái Marcu cũng đeo một chiếc vòng cổ đắt tiền.

Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy thêm nhiều đồ trang sức bị đánh cắp bên trong xe, bao gồm chiếc nhẫn kim cương trị giá 40.000 USD, dây chuyền vàng, đồng xu vàng, 30.000 USD tiền mặt và nhiều đồng hồ xa xỉ khác.

Theo cảnh sát, số hàng hóa bị đánh cắp được giấu bên trong thú nhồi bông của hai đứa trẻ, ước tính tổng trị giá tới 400.000 USD.

Tang vật trộm cướp được phát hiện trong thú nhồi bông trên xe. Ảnh: Martin County Sheriff's Office

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Martin cho biết Marcu đang bị truy nã ở nhiều tiểu bang khác vì những vụ trộm cướp tương tự.

Trong quá trình điều tra, nhà chức trách cũng phát hiện nhiều giấy tờ tùy thân giả được Marcu sử dụng và xác định rằng anh ta đã nhập cảnh trái phép vào Mỹ từ Romania.

Marcu cũng được xác định là thành viên của một nhóm trộm cắp lớn, thường sử dụng phụ nữ và trẻ em để đánh lạc hướng mục tiêu cho những tên còn lại lợi dụng cơ hội trộm cắp tiền và tài sản chỉ trong vài giây, có phạm vi hoạt động rộng và di chuyển liên tục. Nhóm trộm này còn tấn công các cửa hàng trang sức, cơ sở bán lẻ và nhà riêng.

Marcu Rostas bị bắt hôm 25/8. Ảnh: Martin County Sheriff's Office

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã ban lệnh bắt với Marcu.

Tuệ Anh (theo Nypost)