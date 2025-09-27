Tên của Elon Musk xuất hiện trong hồ sơ tỷ phú ấu dâm Epstein

Ủy ban Hạ viện Mỹ công bố loạt tài liệu mới từ hồ sơ điều tra tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, trong đó xuất hiện tên của Elon Musk.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, do các nghị sĩ đảng Dân chủ phụ trách, ngày 26/9 công bố 6 trang tài liệu trong số 8.544 hồ sơ do đơn vị quản lý tài sản của tỷ phú Jeffrey Epstein bàn giao. Số tài liệu mới được mô tả là "lịch trình hàng ngày" của Epstein, có nhiều phần bị bôi xóa kiểm duyệt nhưng ủy ban không nêu rõ lý do.

"Tài liệu này cho thấy các cuộc gặp với Steve Bannon, Peter Thiel và lịch hẹn thăm đảo dành cho Elon Musk. Hoàng tử Anh Andrew cũng được đưa vào danh sách hành khách trên máy bay riêng của Epstein. Bộ Tư pháp phải công bố hồ sơ Epstein ngay lập tức", ủy ban này tuyên bố.

Một mục trong lịch trình của Epstein năm 2014 có ghi chú: "Nhắc nhở: Elon Musk tới đảo ngày 6/12 (kế hoạch này vẫn diễn ra chứ?)". Vào thời điểm ghi trên lịch, Epstein đang sở hữu đảo Little St. James tại quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Tỷ phú Elon Musk tại sự kiện chính trị bảo thủ ở Maryland tháng 2. Ảnh: AP

Musk lập tức đăng bài trên X, phủ nhận việc mình từng đến đảo của tỷ phú ấu dâm Epstein. Musk nói mình từng gặp Epstein tại nhà riêng ở New York nhiều năm trước, nhưng đã kiên quyết từ chối mọi lời mời đến đảo, cho rằng Epstein là "một kẻ ghê tởm".

Trong số tài liệu còn có mục ghi lại buổi hẹn ăn trưa giữa Epstein và tỷ phú công nghệ Peter Thiel tháng 11/2017 và hẹn ăn sáng vào tháng 2/2019 với Steve Bannon, nhà hoạt động cánh hữu từng là cố vấn chính trị cho Tổng thống Donald Trump.

Những ghi chú này không thể hiện liệu các buổi hẹn có thật sự diễn ra hay không. Tuy nhiên, người phát ngôn đảng Dân chủ Sara Guerrero cho rằng tài liệu vẫn chứng minh Epstein có quan hệ sâu rộng với "những người đàn ông quyền lực và giàu có nhất thế giới".

Trong khi đó, đảng Cộng hòa phản ứng gay gắt với động thái công bố tài liệu của Ủy ban Giám sát Hạ viện, cáo buộc phe Dân chủ cố tình đưa ra những thông tin có chọn lọc, chỉ nhắm vào những cá nhân cánh hữu và có quan hệ với đảng Cộng hòa.

"Họ cố tình ém nhẹm tài liệu liên quan tới quan chức đảng Dân chủ. Những gì được công bố hôm nay cũng không có gì mới", một phát ngôn viên Cộng hòa nói với Fox, đồng thời khẳng định sẽ công bố tài liệu mà phía mình thu thập trong thời gian tới.

Loạt hồ sơ cũng bao gồm nhật ký chuyến bay cho thấy Hoàng tử Andrew đi cùng Epstein từ New Jersey đến Florida năm 2000. Ngoài ra, còn có ghi chú về kế hoạch dùng bữa sáng của Epstein với nhà sáng lập Microsoft Bill Gates vào tháng 12/2014. Cả Andrew lẫn Gates từ lâu đã bị dư luận đặt câu hỏi về mối liên hệ với Epstein cùng bạn gái cũ của ông, Ghislaine Maxwell.

Musk nhiều lần khẳng định chưa bao giờ đặt chân tới đảo tư nhân của Epstein, đồng thời nói bức ảnh ông chụp cùng Maxwell năm 2014 chỉ là "khoảnh khắc tình cờ" tại một bữa tiệc.

Epstein từng nhận tội năm 2008 vì quan hệ với trẻ chưa đủ tuổi và chỉ ngồi tù một năm trong thỏa thuận gây tranh cãi với công tố viên liên bang. Đến tháng 7/2019, Epstein bị bắt với cáo buộc chủ mưu và thực hiện mại dâm trẻ vị thành niên. Trong thời gian chờ xét xử, tỷ phú này đã tự sát trong nhà tù liên bang.

Thanh Danh (Theo RT, NBC, Sky News)