Temu và Magyar Posta tăng cường hợp tác logistics

MỹSàn thương mại điện tử toàn cầu Temu vừa ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Magyar Posta - đơn vị bưu chính và logistics quốc gia của Hungary nhằm tăng cường hợp tác logistics trên toàn châu Âu.

Theo đó, hai bên sẽ triển khai khung hợp tác bao gồm dịch vụ logistics và hỗ trợ người bán cho cả hoạt động hoàn tất đơn hàng nội địa và xuyên biên giới, đồng thời có thể mở rộng sang các thị trường châu Âu khác.

Cụ thể, người bán địa phương có thể quản lý vận chuyển và hoàn hàng thông qua cổng người bán của Temu, sử dụng mạng lưới Magyar Posta Logisztika (MPL) để phục vụ khách hàng tại Hungary và các thị trường châu Âu. Các dịch vụ MPL cung cấp gồm thu tiền khi giao hàng (COD), giao hàng trả trước, giao hàng nội địa và các hình thức giao nhận ngoài điểm bán. Hai bên cũng sẽ nghiên cứu các cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, mở rộng phạm vi mạng lưới và tăng cường khả năng kết nối trong lãnh thổ Hungary.

Ông Géza Láng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Magyar Posta, và ông Qin Sun, đồng sáng lập của Temu, tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ. Ảnh: Magyar Posta

Ông Zoltán Menyhárt, Giám đốc kinh doanh và phát triển thị trường của Magyar Posta, cho biết hợp tác này phù hợp với chiến lược mở rộng dịch vụ logistics cho thương mại điện tử tại Hungary và châu Âu.

"Việc hợp tác với Temu giúp chúng tôi mở rộng phạm vi mạng lưới giao nhận và hoàn tất đơn hàng, hỗ trợ tốt hơn cho người bán và người tiêu dùng", ông Menyhárt nói.

Temu bắt đầu mở nền tảng cho người bán địa phương tại châu Âu từ năm 2024, trong đó, Hungary gia nhập chương trình vào đầu năm 2025. Doanh nghiệp kỳ vọng người bán địa phương và mô hình hoàn tất đơn hàng tại chỗ sẽ đóng góp tới 80% doanh số tại thị trường châu Âu.

Thỏa thuận với Magyar Posta là một phần trong chiến lược mở rộng năng lực logistics khu vực của Temu, bên cạnh các biên bản ghi nhớ đã ký với nhiều đối tác bưu chính và logistics tại châu Âu như Royal Mail (Anh), PostNL (Hà Lan) và Colissimo (Pháp).

Temu là nền tảng thương mại điện tử toàn cầu, có trụ sở tại Mỹ, kết nối người bán với người tiêu dùng tại nhiều thị trường, tập trung mở rộng mô hình người bán địa phương và hoàn tất đơn hàng khu vực tại châu Âu.

Magyar Posta là doanh nghiệp bưu chính và logistics quốc gia của Hungary, cung cấp các dịch vụ thư tín, chuyển phát, logistics và hoàn tất đơn hàng, phục vụ cả thị trường nội địa và quốc tế.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)