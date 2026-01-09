Temu tăng cường logistics tại châu Âu

Nền tảng thương mại điện tử Temu và doanh nghiệp bưu chính PostNL của Hà Lan ký biên bản hợp tác nhằm đa dạng hóa phương thức giao hàng, hỗ trợ người bán địa phương.

Theo thỏa thuận, Temu sẽ thúc đẩy các lựa chọn giao nhận đa dạng, bao gồm mạng lưới tủ nhận hàng tự động cùng các điểm gửi - nhận tại cửa hàng bán lẻ của PostNL. PostNL đồng thời cung cấp giải pháp logistics cho chương trình người bán địa phương của Temu, giúp các doanh nghiệp gửi hàng thuận tiện hơn tại Hà Lan và trên toàn châu Âu thông qua Spring Global Delivery Solutions (GDS).

Hai bên ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Temu

Ông Tijs Reumerman, Giám đốc Điều hành Spring GDS thuộc PostNL, cho biết công ty hướng tới nâng cao độ tin cậy, tính bền vững và hiệu quả của hoạt động giao hàng thương mại điện tử trên khắp châu Âu. Spring GDS là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới, hoàn hàng và giải pháp thương mại điện tử, trực thuộc Tập đoàn PostNL.

Temu gia nhập thị trường Hà Lan từ năm 2023 và mở nền tảng cho người bán địa phương vào năm 2024, qua đó tạo thêm kênh tiếp cận khách hàng mới với chi phí cạnh tranh cho doanh nghiệp tại Hà Lan và nhiều thị trường châu Âu khác. Trước đó, Temu cũng đã ký các thỏa thuận hợp tác logistics tương tự với nhiều doanh nghiệp bưu chính lớn tại Pháp, Áo, Italy, Anh và Bỉ.

Temu là nền tảng thương mại điện tử toàn cầu, kết nối người tiêu dùng với các nhà bán hàng tại nhiều quốc gia, cung cấp đa dạng mặt hàng với mô hình chi phí cạnh tranh. Doanh nghiệp đang đẩy mạnh hợp tác logistics tại châu Âu nhằm cải thiện trải nghiệm giao hàng và hỗ trợ người bán địa phương mở rộng kinh doanh.

PostNL là tập đoàn bưu chính và logistics hàng đầu của Hà Lan, cung cấp dịch vụ chuyển phát thư tín, bưu kiện và giải pháp thương mại điện tử tại Hà Lan và châu Âu. Thông qua mạng lưới hạ tầng logistics và đơn vị Spring Global Delivery Solutions, PostNL tập trung phát triển các giải pháp giao hàng hiệu quả, bền vững và xuyên biên giới.

Hải My (Theo Logistics Manager)