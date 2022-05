Tego Global hợp tác FUNiX phát triển nhân lực chất lượng cao

Tego Global ký kết hợp tác đào tạo, tuyển dụng cùng FUNiX hôm 16/5, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp.

Theo hợp tác, Tego Global cam kết đóng góp thay đổi và cải tiến nội dung chương trình đào tạo trực tuyến tại FUNiX nhằm bám sát nhu cầu thị trường. Đơn vị cũng cử các chuyên gia IT làm người hướng dẫn (mentor), cũng như chào đón sinh viên FUNiX đến thực tập và làm việc.

Ông Mai Minh Tân, COO Tego Global (trái) và ông Nguyễn Thành Nam, Founder FUNiX (phải) tại lễ ký kết hợp tác trực tuyến giữa hai đơn vị. Ảnh: Tego Global

Trao đổi tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thành Nam, nhà sáng lập FUNiX khẳng định hợp tác với Tego Global mang lại nhiều giá trị cho sinh viên, giúp các bạn theo học lập trình nắm bắt hướng đi, đầu ra ngay từ khi nhập học.

"Đội ngũ nhân sự có nhiều kinh nghiệm của Tego Global sẽ là những mentor chất lượng, tích cực trong việc truyền kiến thức, hỗ trợ các bạn sinh viên FUNiX trong quá trình đào tạo", ông cho biết.

Ông Mai Minh Tân, Giám Đốc Vận Hành (COO) Tego Global kỳ vọng mô hình đào tạo trực tuyến của FUNiX sẽ là lời giải cho bài toán phát triển nhân lực cao của công ty. "Chúng tôi hy vọng FUNiX và Tego Global sẽ hợp tác và hỗ trợ nhau để các bạn trẻ theo đuổi công nghệ được tiếp cận với môi trường tốt nhất để phát triển và hoàn thiện", ông chia sẻ.

Thành lập năm 2015, Tego Global hiện có hơn 120 nhân viên, triển khai thành công hơn 260 dự án với các khách hàng đến từ 12 quốc gia trên thế giới, bao gồm các tên tuổi như American Express, Smart Dev, Sathapana Bank, CoverGo...

Tego Global đang cung cấp đa dạng các dịch vụ công nghệ, giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp, đặc biệt là những ứng dụng liên quan đến lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, nội thất, kinh doanh... Doanh nghiệp cũng phát triển một số dự án nội bộ về GameFi, SocialFi, Blockchain, E-commerce...

Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu đem ứng dụng công nghệ vào tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, giúp cho các khách hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả, thông qua việc xây dựng những giải pháp tối ưu được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, tiên tiến như Blockchain, AI, Big Data...

Tego Global cung cấp đa dạng các dịch vụ công nghệ, giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp cho khách hàng từ hơn 12 quốc gia trên thế giới. Ảnh: Tego Global

Nhằm mở rộng kinh doanh và hỗ trợ các lĩnh vực hoạt động khác nhau, hiện doanh nghiệp đang tuyển dụng hơn 40 nhân sự cho các vị trí như Frontend Engineer, Mobile Engineer, Blockchain Engineer... Để thu hút các ứng viên chất lượng, doanh nghiệp đưa ra dải lương hấp dẫn, từ 600 USD mỗi tháng cho kỹ sư mới cho đến 3.500 USD mỗi tháng với các kỹ sư giàu kinh nghiệm hoặc khẳng định được năng lực của mình.

Công ty cũng có các chế độ thưởng thâm niên, thưởng theo năng suất, nhân viên có khả năng và chủ động được review tăng lương 4 lần một năm. Đặc biệt, nhân viên tại Tego Global cũng có thời gian làm việc linh hoạt, nhiều lựa chọn làm việc từ xa hoặc kết hợp, phù hợp với nguyện vọng và điều kiện của bản thân.

Hợp tác giữa FUNiX và Tego Global nằm trong chương trình 100 doanh nghiệp IT cùng FUNiX phát triển nguồn nhân lực do FUNiX triển khai. Chương trình hướng tới xây dựng hệ sinh thái nhà trường - doanh nghiệp, mang lại những giá trị thực tiễn cho đôi bên và sinh viên. Các doanh nghiệp trong ngành IT đồng hành cùng FUNiX trong các hoạt động như: cử chuyên gia tham gia đào tạo học viên, xây dựng học liệu cho chương trình đào tạo tại FUNiX, tạo điều kiện thực tập, cam kết tuyển dụng học viên FUNiX đáp ứng yêu cầu của đơn vị. Gần 100 doanh nghiệp đã tham gia mạng lưới đào tạo - tuyển dụng này.

Vân Nguyễn