Teen Mỹ bị ghét vì ương bướng và quậy phá

MỹJennifer Sepulveda thường cho con trai 14 tuổi đến trung tâm thương mại vào tối cuối tuần để xem phim hoặc ăn uống cùng bạn bè. Từ 18/4, cô không thể làm như vậy nữa.

Garden State Plaza – trung tâm thương mại lớn thứ hai New Jersey – yêu cầu sau 17h các ngày cuối tuần, mọi khách hàng dưới 18 tuổi đều phải đi cùng người từ 21 tuổi trở lên.

Quy định này được ban hành với lý do số vụ gây rối của khách hàng tuổi teen gia tăng. Năm ngoái, từng có một vụ ẩu đả ở khu ẩm thực và một trận đánh nhau vào tháng 3, khiến cảnh sát phải đến can thiệp.

Jennifer không bất ngờ với chính sách này. Cô cũng có cảm nhận siêu thị vào các ngày thứ 6, thứ 7 thường rất hỗn loạn. Con trai cô lại tỏ ra rất thất vọng. Cậu bé thừa nhận các vụ đánh nhau thường xuyên xảy ra nhưng đây là nơi cậu và bạn bè hay lui tới.

Bảo vệ của trung tâm thương mại ở Columbia, bang Maryland đang kiểm tra căn cước của những khách hàng nghi ngờ dưới 18 tuổi, ngày 12/5. Ảnh: AP

Garden State Plaza không phải nơi duy nhất yêu cầu người lớn đi kèm trẻ vị thành niên vào một số thời điểm trong ngày. Mall of America, trung tâm mua sắm lớn nhất nước Mỹ, ban hành chính sách từ năm 1996 và kiểm soát chặt hơn từ năm 2020. Doanh nghiệp yêu cầu sau 15h mỗi ngày mọi khách hàng trẻ đều phải có người lớn đi cùng.

Danh sách các trung tâm mua sắm, công viên giải trí và nhà hàng áp dụng chính sách tương tự tăng lên nhanh chóng trong vài tháng qua, ngay trước kỳ nghỉ hè. Tất cả đều viện dẫn các biểu hiện không đúng mực ở khách hàng trẻ làm lý do. Cửa hàng bán đồ ăn nhanh Chick-fil-A ở bang Pennsylvania từng gây tranh cãi vào đầu năm nay khi cấm trẻ dưới 16 tuổi không đi kèm người lớn vì hành vi ngang bướng.

Nhiều người ủng hộ chính sách này vì giảm phiền phức cho doanh nghiệp và tạo môi trường mua sắm an toàn hơn. Nhưng số khác lại nói nó ảnh hưởng đến tính tự lập và phát triển xã hội của trẻ vị thành niên, vốn đã bị hạn chế do phong tỏa Covid-19. Tại Mỹ, việc tự đi trung tâm thương mại, gặp gỡ tại công viên, xem phim ở rạp vẫn được xem là nghi thức chuyển giao từ tuổi teen sang tuổi trưởng thành.

Jake Bjorseth, người điều hành một tổ chức hỗ trợ các nhà bán lẻ và nhãn hiệu thấu hiểu Gen Z cho rằng phải có không gian cho người trẻ độc lập và phát triển xã hội bên ngoài không gian kỹ thuật số. Chính sách phải có người lớn đi kèm quá cực đoan và sẽ phản tác dụng đến các cuộc gặp gỡ hay hoạt động thể chất truyền thống. Nó khiến giới trẻ có xu hướng lên mạng nhiều hơn, điều mà phụ huynh không khuyến khích.

Jorden (con trai Jennifer Sepulveda) chia sẻ một nửa thời gian rảnh cậu cùng bạn bè gặp nhau ở Garden State Plaza, còn lại chỉ chơi game online. Với chính sách mới, cậu có thể sẽ sang trung tâm khác hoặc online nhiều hơn.

Sau khi quy định có hiệu lực, nhân viên bảo vệ Garden State Plaza đứng ở các cửa ra vào và kiểm tra căn cước của các khách hàng nghi dưới 18 tuổi, không có người lớn đi cùng. Một số đã quay lưng bỏ đi. Vài cảnh sát cũng có mặt ở các cổng.

Gần đây, Cedar Fair Entertainment, đơn vị khai thác công viên giải trí lớn nhất Mỹ áp dụng chính sách đi kèm người lớn tại 8 trong số 13 công viên của họ. Gary Rhodes, người phát ngôn tập đoàn cho hay trong hai năm qua, các sự cố liên quan đến hành vi ngang bướng, không phù hợp tiếp tục tăng. Chẳng hạn, tại công viên Worlds of Fun, một trận ẩu đả có sự tham gia của hơn 100 thanh thiếu niên đã xảy ra vào đầu tháng 4. Rhodes hi vọng các thay đổi sẽ giúp công viên trở nên an toàn hơn.

Một số chủ doanh nghiệp chia sẻ quy định mới đã có hiệu quả. Trung tâm thương mại tại Columbia thi hành chính sách từ cuối tháng 3. Từ đó tới nay, không khí các ngày cuối tuần dễ chịu hơn hẳn. Trong khi đó, Noah Peters, quản lý ba rạp chiếu phim tại Missouri và Illinois, cho biết thu về "thành công lớn" vì giảm được tới 80% đến 90% các hành vi cản trở kinh doanh.

Theo Peters, tổn thất do khách hàng vị thành niên không đến xem phim thua xa số tiền phải hoàn trả đêm này qua đêm khác cho những vị khách tức giận vì bị ảnh hưởng do tiếng ồn và phiền toái.

Huy Phương (Theo AP)