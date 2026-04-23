Techcombank tung ưu đãi cho 'gai con' trước thềm Gai Home Concert

Techcombank giảm 12% giá vé, hoàn điểm U-Point, triển khai loạt ưu đãi dành cho hội viên chương trình khách hàng thân thiết trước thềm Gai Home Concert, diễn ra ngày 26/4.

Theo đó, các hội viên của chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank được giảm 12% giá vé, đồng thời toàn bộ giao dịch thanh toán liên quan được hoàn điểm U-Point.

Để thuận tiện cho việc di chuyển tới concert, các "gai con" có thể sử dụng điểm U-Point để đặt xe Green SM thông qua ứng dụng ngân hàng số hoặc OneU giúp việc di chuyển sau sự kiện thuận tiện hơn trong bối cảnh đông người. Bên cạnh đó, điểm thưởng có thể quy đổi thành voucher ẩm thực hoặc thanh toán trực tiếp tại nhiều thương hiệu quen thuộc như KichiKichi, Manwah, Gogi (Golden Gate), Starbucks, Highlands, Phúc Long... giúp người hâm mộ lấp đầy chiếc bụng đói sau concert.

Techcombank là nhà đồng đầu tư vào chuỗi concert "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: Techcombank

Ngoài ra, U-Point cũng được áp dụng trong mua sắm trực tuyến, cho phép người dùng chuẩn bị trang phục hoặc các sản phẩm liên quan trước và sau sự kiện. Việc mở rộng phạm vi sử dụng giúp điểm thưởng không chỉ gắn với ưu đãi vé mà còn kéo dài trải nghiệm tiêu dùng.

Song song với các ưu đãi theo sự kiện, Techcombank khuyến khích khách hàng tích lũy U-Point thông qua các giao dịch tài chính thường ngày như thanh toán QR, hóa đơn, chi tiêu thẻ hoặc sử dụng các sản phẩm tiền gửi. Với các hạng hội viên Inspire, Priority và Private, mức hoàn điểm có thể lên đến 15% tùy giao dịch.

Fan tham gia trải nghiệm tại gian hàng Techcombank trong concert "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: Techcombank

Điểm tích lũy có thể quy đổi linh hoạt thành nhiều loại voucher, từ ăn uống, mua sắm đến du lịch và giải trí, qua đó mở rộng giá trị sử dụng trong hệ sinh thái dịch vụ.

Trước đó, Techcombank đã đồng hành cùng chuỗi chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024", góp phần nâng cao trải nghiệm tại các đêm diễn, từ quy mô tổ chức đến chất lượng sân khấu và các hoạt động bên lề.

Trong các đợt mở bán trước, một số khách hàng cũng có cơ hội nhận vé thông qua việc sử dụng sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động, gửi tiết kiệm hay giao dịch trên ngân hàng số Techcombank Mobile. Đặc biệt, hội viên Private và Priority còn được ngân hàng tặng vé khu vực VIP

Đại diện Techcombank cho biết các ưu đãi được thiết kế theo hướng đồng hành xuyên suốt hành trình trải nghiệm của khách hàng, từ trước, trong đến sau sự kiện, thay vì chỉ tập trung vào một thời điểm cụ thể.

Minh Ngọc