Techcombank triển khai chương trình săn quà đón Tết

Techcombank triển khai chương trình "Sinh lời rinh lộc" trên Techcombank Mobile, với cơ chế "mở túi mù", mang đến hàng nghìn quà tặng cho khách hàng bật Sinh lời tự động.

Theo đó, khách hàng chỉ cần mở hoặc tải ứng dụng Techcombank Mobile, truy cập banner "Sinh lời rinh lộc" tại trang chủ là có thể tham gia. Chương trình được xây dựng theo mô hình trò chơi hóa (gamification), với sự xuất hiện của bộ 12 linh thú theo hệ 12 con giáp. Trong đó, nhân vật Ngựa - linh vật năm Bính Ngọ 2026, giữ vai trò dẫn dắt trải nghiệm. Các túi mù và phần thưởng sẽ được làm mới theo từng tháng, gắn với các dịp lễ hội trong năm. Chương trình áp dụng cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mới.

Bộ linh vật sẽ xuất hiện trong chương trình. Ảnh: Techcombank

Khách hàng có thể thu thập túi mù thông qua các thao tác như sử dụng sản phẩm Sinh lời tự động, thanh toán QR, chi tiêu thẻ, duy trì số dư, mở thẻ mới, chuyển đổi trả góp thẻ tín dụng hoặc giới thiệu bạn bè... Người chơi có cơ hội sở hữu linh thú ở nhiều cấp độ: từ phiên bản thường, thủ lĩnh đến linh thú đặc biệt và có thể đổi quà khi hoàn thiện bộ sưu tập.

Giải thưởng bao gồm iPhone 17 Pro, voucher mua vàng, vé Y-concert, quyền sử dụng phòng chờ Techcombank Private Lounge, thú bông linh thú và nhiều voucher từ các thương hiệu như Grab, Xanh SM, Be, KFC, Yakimono, Le Monde Steak, Swensen’s, The Pizza Company, Starlux Airlines... Khách hàng có thể theo dõi thông báo trúng thưởng và hướng dẫn nhận quà trên ứng dụng Techcombank Mobile.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Techcombank, cho biết, chương trình nhằm đem đến niềm vui, trải nghiệm tương tác mới mẻ cho người dùng.

"Với cam kết "Mỗi ngày thêm giá trị", chúng tôi mong muốn giúp khách hàng tối ưu dòng tiền một cách an toàn, linh hoạt chi tiêu 24/7, đồng thời nhận được những phần quà ý nghĩa, cùng đón Tết Bính Ngọ trọn vẹn niềm vui và thịnh vượng", đại diện Techcombank chia sẻ.

Techcombank Sinh lời tự động hiện có khoảng 5 triệu người dùng. Ảnh: Techcombank

Chương trình "Sinh lời rinh lộc" được xây dựng dựa trên sản phẩm Techcombank Sinh lời tự động. Giải pháp cho phép khách hàng chi tiêu linh hoạt 24/7 nhưng vẫn nhận lợi suất tối đa 5% một năm, tính lãi theo số dư và ngày thực tế, trả lãi tự động vào cuối tháng. Người dùng cũng có thể quy đổi lợi nhuận sang U-Points, với mức thưởng đến 2 triệu điểm. Sản phẩm hiện thu hút khoảng 5 triệu người dùng và đã đạt 1 giải Vàng, 2 giải Đồng tại Stevie Awards 2025.

Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cấp các tính năng của Sinh lời tự động và mở rộng các chương trình ưu đãi, nhằm mang đến trải nghiệm tài chính linh hoạt và hiệu quả hơn cho khách hàng.

Minh Ngọc